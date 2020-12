P U B L I C



CUARENTENA NO La OMS instó a "focalizarse en las zonas donde está actuando el coronavirus" para así evitar "medidas extremas" como las cuarentenas, ya que advirtió que tienen "drásticas consecuencias sobre la economía y las personas". La vocera de la Organización Mundial de la Salud, la británica Margaret Harris, se refirió a las decisiones de varios países de llevar adelante confinamientos para detener la propagación del COVID-19, algo que se había visto en los picos de la primera ola y que en Europa se repite ante un nuevo crecimiento en la cantidad de contagios. "Hay que tratar de focalizarse en las zonas donde está actuando el virus, para no caer en las medidas extremas", remarcó la la portavoz del organismo. En ese sentido, la jefa de Comunicaciones de la OMS advirtió que las cuarentenas tienen "drásticas consecuencias sobre la economía, el estilo de vida de la gente y la psicología de las personas". MENOS DEL PREVISTO El déficit primario de 2020 se ubicará entre el 6,5% y el 6,9% del PIB y si bien será el más alto de los últimos 45 años, también será inferior al proyectado por el Ministerio de Economía, que en los fundamentos de la ley de Presupuesto2021 estableció un desbalance del 8,2% para este año. Las previsiones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) son incluso inferiores a las estimaciones corregidas del propio Gobierno, cuyo secretario de Hacienda, Raúl Rigo, sostuvo en noviembre que el déficit primario del año iba a ser inferior a la proyección del Presupuesto y se ubicaría en torno al 7%. La mejora en el resultado fiscal en relación con las propias pautas oficiales son la consecuencia del ajuste iniciado en octubre. APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL El Gobierno otorgará $280 millones en subsidios no reembolsables y creará un fideicomiso financiero para apoyar la reactivación de cooperativas y empresas recuperadas, informó el Ministerio de Desarrollo Productivo. El jefe de esa cartera, Matías Kulfas, dijo que el apoyo económico es un "reconocimiento a un sector que es una pieza fundamental del sistema productivo". Además, sostuvo que las cooperativas y las mutuales "tienen un papel importante en el desarrollo y un rol clave en la distribución de la riqueza". El fideicomiso administrativo y financiero está destinado a empresas recuperadas y al sector autogestionado, y se conformará con fondos de ese ministerio, el Banco Nación y entidades bancarias nacionales, provinciales y cooperativas. SIGUE INTERNADO El senador y ex presidente Carlos Menem sigue internado en el Sanatorio Los Arcos, del barrio porteño de Palermo, y permanecía estable aunque con pronóstico reservado. Tras diez días de internación, desde el entorno del ex presidente señalaron que se encontraba un poco mejor aunque anestesiado con medicación. El senador nacional por La Rioja está acompañado en el sanatorio por su ex esposa Zulema Yoma y su hija Zulema Menem, quien días atrás afirmó que su padre estaba "luchándola". El pasado miércoles, Menem fue sometido a un coma inducido y debieron practicarle diálisis debido a una falla renal que se sumó a una insuficiencia cardíaca previa. MISTERIOSA EXPLOSIÓN Las autoridades estadounidenses continúan las investigaciones sobre la explosión en Nashville, Tennessee, que ocasionó tres heridos el día de Navidad, mientras todos los indicios ratifican que fue un acto intencional. La sucursal del FBI en Memphis encabeza la pesquisa junto con funcionarios locales y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, mientras el gobierno de la ciudad de Nashville activó su Centro de Operaciones de Emergencia. Los investigadores se centran en dos aspectos: la seguridad y la recopilación de pruebas, mientras el fiscal general interino de Estados Unidos, Jeff Rosen, ordenó que todos los recursos estén disponibles para ayudar en la pesquisa.



Breves: Noticias de Actualidad

27 de Diciembre de 2020

