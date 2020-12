Mara Pedrazzoli

Nos ponemos al día con algunos interesantes debates de la semana: factorías de chanchos y la política de Cancillería, la discusión por la nueva Ley de movilidad jubilatoria y cambios informativos que empiezan a regir en AFIP. Trascendidos del viernes 26 aseguran que el gobierno solicitó la remoción del cargo al embajador argentino en China, Luis Kreckler, un funcionario de carrera que había ocupado lugares clave durante el gobierno de Cristina y la administración macrista. Si bien su reemplazante sería Juan Manuel Navarro, jefe de Cancillería de la embajada, el virtual número uno sería Sabino Vaca Narvaja-hijo, cuyo puesto actual es de representante especial para la Promoción Comercial e Inversiones. La negociación para adquirir unas 30 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus se sumará a las gestiones en torno a la factoría de cerdos que el país asiático quiere instalar en el nuestro. A fines de la semana pasada el debate se había reabierto tras la visita del Vaca Narvaja al frigorífico estatal China Animal Husbandry Group en Beijing. Desde Cancillería rechazan la idea de megagranjas, con100.000 madres reproductoras cada una, y gestionan granjas inteligentes de 10.000 madres, según declaraciones oficiales. Pero el dirigente agrario Pedro Peretti refutó también esa idea: "10.000 madres es una dimensión que representa granjas muy, pero muy grandes para Argentina, la única granja inteligente, para nuestro campo, es la de 200 madres". Un segundo debate que convoca, en este caso, a legisladores de la Cámara baja es el voto de una nueva Ley de movilidad jubilatoria que se sancionaría el próximo martes. Desde el oficialismo advierten que el proyecto se rige por dos criterios fundamentales: la suficiencia (que los haberes permitan mantener o incrementar el poder de compra de los jubilados) y la sustentabilidad (teniendo en cuenta que el sistema previsional representa el 54% del gasto público). La fórmula en discusión combina un incremento por la suba de precios (aproximado por la variable salarios) y otro vinculado al crecimiento de la economía (y de la recaudación), que recibió algunas críticas entre la oposición, una de ellas es la prociclicidad. Otra preocupación entre críticos al proyecto es la necesidad de garantizar en la ley que la movilidad supere a la variación del índice de precios. Esto sumaría un escollo al planteo original pero enciende algunas adhesiones. Respecto de la variación salarial, en declaraciones radiales, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, afirmó: "El ATP finaliza la inscripción esta noche (el 23D) pero ya está en la cancha el REPRO II para enero y febrero y, si es necesario, marzo y abril, porque nosotros no le vamos a soltar la mano a los empresarios ni a los trabajadores" y ponderó la importancia del consumo interno "que, en definitiva, es el 70% del PIB de Argentina". En ese sentido, las recientes ventas navideñas no llevaron alivio a los comerciantes, según retrataron varios medios de prensa. Desde la Confederación de la Mediana Empresa (Came) cuantificaron una caída de -10% respecto del nivel de ventas de 2019, debido a que las reuniones son menos numerosas y a la caída del poder adquisitivo de los hogares. Dicha caída fue la mayor de la década, según el relevamiento de Came: muchos hablan de las dos crisis, la macrista y la del COVID, y las cifras no parecen desmentirlo, entre 2010 y 2015 se registraban alzas interanuales en las ventas navideñas pero entre 2016 y 2019 fueron todas caídas, a excepción de 2017, y la caída de 2018 fue de 9% respecto al año previo. Mismas conclusiones se desprenden de los indicadores de distribución del ingreso informados por INDEC el martes 22: el coeficiente de Gini, que mide los grados de equidad social, daba peores resultados en el tercer trimestre de 2019 que los registrados este año en plena crisis por el coronavirus, y la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres también era peor con las políticas neoliberales. La situación social es sumamente delicada, con datos actualizados, el primer decil de la población, el más pobre, retuvo solo el 1,5% del total de los ingresos, mientras que el décimo decil, el más rico, concentró el 32,1%. Otra consecuencia de la gestión macrista. El martes 22hubo un corte de luz de la empresa Edesur afectó por casi tres horas a unas 300.000 familias en Capital Federal (el 28% de la demanda de la empresa) y el ENRE estudia sanciones por falta de mantenimientode las instalaciones de la empresa. A su vez, fundamentado en las numerosas denuncias de intendentes bonaerenses y el defensor del Pueblo de la provincia, el senador Jorge Taiana solicitó esya semanaun informe sobre el estado actual de la concesión en vistas de la caída de inversiones en el período 2016-2019 pese a los incrementos tarifarios del orden del 1600%. El cuadro tarifario integral también será revisado acorde a la planificación del gobierno, por un lapso de no menos de dos años. Por último, una novedad interesante que trascendió el pasado lunes fue la puesta en marcha por parte de la AFIP del nuevo régimen de información de planificaciones fiscales. Una medida con la que busca neutralizar maniobras contables de empresas y grandes contribuyentes para eludir y evadir el pago de impuestos y que en una primera etapa estará disponible para las planificaciones internacionales. Así, toda empresa o persona que recurra a un convenio con otro país de doble imposición, utilice sociedades en el exterior o eche mano a los distintos artilugios legales para organizar su patrimonio, deberá declararlo ante el organismo. Con esa información, la AFIP comprenderá por qué se realiza tal planificación y descubrirá si existen maniobras de elusión o evasión. La medida, que había sido dictada a través de la resolución general 4838 el 19 de octubre pasado, cosechó resistencias de empresarios, contadores y abogados a través de sus diferentes cuerpos colegiados pero AFIP se mantuvo firme en su implementación. Es la primera vez que Argentina tendrá un registro semejante pero no será el primer país en implementarlo: Estados Unidos lo materializó hace cinco años y marcó una línea por la que también transitan el Reino Unido, Irlanda, Portugal, Canadá, Sudáfrica, México y Chile, entre otros. La AFIP también emitió en la semana la resolución 4888 a través de la cual reglamenta una mayor fiscalización sobre las cuentas que argentinos poseen en el exterior. Dicha información luego podrá ser compartida con los países de residencia y, según destacan desde el organismo, de esta forma la legislación argentina se adapta a los nuevos estándares de común reporte que divulga la OCDE.



Opinión:

Salpicón económico

Por Mara Pedrazzoli

