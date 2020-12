Reunión de Ambientalistas en la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Provincia

Con la mira puesta en la rectificación del Río Luján. La diputada Soledad Alonso participó del encuentro. El martes pasado, en la sede del Ministerio de Infraestructura de Provincia (La Plata) varios referentes de las activas Organizaciones Ambientales de Campana y zona, fueron recibidos por el Subsecretario de Recursos Hídricos, el Ing. Guillermo Jelinski junto a miembros de su equipo, Gustavo Colli y Jorge Balbi. Por las Organizaciones Ambientales estuvieron Adriana Anzolin (Humedales en Red /Red Río Lujan), Arturo Remedi (ASAC), Jorge Svaton (Vecinos del Humedal) y Marco Vermaasen (Fundación Humedales), junto a la diputada provincial de Campana, Soledad Alonso y su secretaria. El foco del temario tratado estuvo puesto en las obras de rectificación del Río Luján, que la Provincia esta a punto de encarar como forma de paliar las inundaciones producidas por dicho curso de agua. Los Ambientalistas expresaron su preocupación respecto de la situación legal de las obras; audiencias/consultas públicas, también sobre la constitución del Consejo Consultivo, el Plan definitivo de obras y el orden en que se realizará, conocer las evaluaciones fisicoquímicas que se realizarán de los barros que se extraerán del río y el Programa de Comunicación Comunitario: cuándo comienza la obra, modalidad, lugares, etc. La obra del Canal Santa María Los Ambientalistas plantearon la falta de ejecución de las pasarelas peatonales acordadas en el marco del plan de obras del COMILU (Comité de Cuenca Río Luján) con Parques Nacionales, como parte de las compensaciones en el área del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Esta área es contigua a las obras del Canal Santa María. También se puntualizó que la sesión de una parcela de terreno, para ser incorporada al Parque aun no se ha efectivizado. El Ing. Jelinski consignó que "se está negociando con Parques Nacionales la solución de estos temas". Anzolin, Svaton y Remedi aseguraron que "estamos colaborando estrechamente con las autoridades del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en lo que está a nuestro alcance. El tema de la rectificación del Río Luján y la problemática del Parque también los planteamos ante la Comisión de Ambiente del Consejo Deliberante de Campana sin resultados". Protección Ambiental Por su lado Vermaasen de Fundación Humedales puntualizó que "hay posibilidades para pensar algún tipo de protección ambiental blanda en sectores de la cuenca del Río Luján, y que el COMILU sería el ámbito natural para promover las acciones al respecto". En tanto que el Ing. Jelinki solicitó el envío de materiales y propuestas para "desarrollarlo desde el Comité, (…) se está trabajando con algunos sectores en paseos ribereños o parques lineales más que desde una parquización, pero puede ser complementario". Plan de Obras sobre el Río Luján Jelinksli y su equipo enfatizaron que las obras del Plan, en el curso medio, están pensadas para proteger las zonas urbanas ya existentes, trabajando con las planicies de inundación de áreas rurales aprovechando "los servicios de amortiguamiento de inundaciones ". La idea central del plan, es utilizar campos ganaderos inundables linderos al río, como retenes. "Se va a intervenir en áreas urbanas y dejar áreas rurales como están". Las obras más importantes son para proteger núcleos urbanos consolidados, sobre escenarios de máximas crecidas de 25, 50 y 100 años. Anzolin destacó la importancia de "controlar los canales clandestinos y la ocupación de espacios de uso público, como los vallados en el ex camping de la Ruta 9 y el Río Lujan". Desde la Subsecretaria consignaron que "se puede enviar la información de estas violaciones a la misma o a la oficina del ADA (Autoridad del Agua de Provincia) de la región para darles intervención". La rezonificación del Tajiber Por último y fuera de agenda los Ambientalistas expresaron su rechazo a la rezonificación del Tajiber en Campana y su potencial uso como puerto de aguas profundas sobre el Río Paraná "debido a que es área de humedales y zona de amortiguamiento del Parque Ciervo de los Pantanos". Jelinski y su equipo afirmaron estar en conocimiento del tema y las organizaciones defensoras del ambiente trajeron a colación el Proyecto de Rechazo presentado en su oportunidad por la Diputada Alonso en Diputados de Provincia.

Importante reunión de Ambientalistas con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Provincia.



