Hugo Del Teso

La conmemoración del Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias 27 de Diciembre 2020. PROCLAMA: ONU BROTE EPIDÉMICO: es una clasificación usada para denominar la aparición repentina de una enfermedad. EPIDEMIA: Del griego epi (por sobre) y demos (pueblo). Enfermedad que infecta a un número de individuos en un área geográfica específica con cifras superiores en una población debido a un brote epidémico descontrolado que se mantiene en el tiempo. PANDEMIA: es cuando la epidemia se difunde en varias regiones geográficas extensas de muchos continentes o en todo el mundo. ENDEMIA: es la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica, se puede convertir en epidemia, según las condiciones ambientales lo permiten. Algunas de las enfermedades epidémicas más conocidas del mundo… PESTE BUBONICA: 1720-1722, GRIPE ESPAÑOLA: 1918-1919, CÓLERA: 1817 en Asia Sudoriental, GRIPE AVIAR: 2004-2006, ÉBOLA: el más virulento fue el de 2014-2015, COVID 19: 2020 a….. La prevención y erradicación de epidemias es de vital importancia concientizar a todos, mediante campañas educativas y de información al respecto. Para el manejo, control y prevención de las epidemias es muy importante la cooperación internacional y el multilateralismo que incida en la capacidad de respuesta de las naciones. En este aspecto Muy bien Argentina!! Por las medidas tomadas (pese que muchos menospreciaron las decisiones del estado). Esto desgraciadamente no se va a ir con "paracetamol" tecito caliente y un par de días en la cama, no es una "gripezinha". No pueden coincidir equivocadamente sobre el tema que preocupa no sólo a la Argentina, sino a todo el universo, las sociedades médicas y sociedades de especialidades médicas y hasta la Sociedad Argentina de Pediatría, no se pueden equivocar tantos médicos epidemiólogos, infectólogos y sobre todo la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Los países con sus respectivos laboratorios a saber: EEUU - INOVIO, EEUU - MODERNA, EEUU - PFIZER, ALEMANIA - CUREVAC FRANCIA - EEUU - AUSTRIA.INSTITUTO PASTEUR/MERCK, REINO UNIDO - UNIV ERSIDAD DE OSFORD/ASTRA ZENECA, AUSTRALIA - UNIVERSIDAD DE QUEENSLAD/CSL, EEUU-NOVAVAX Los medios terraplanistas y libertarios junto a sus acólitos, llaman a las vacunas contra el COVID 19 las RUSAS Y LAS CHINAS (menospreciándolas) olvidando sus laboratorios, que son: CHINA - UNIV ERSIDAD DE HONG KONG, CHINA - CLOVER BIOPHARMACEUTICALS, RUSIA - GAMALEYA. SPOTNIK V. Sin embargo el martes 22 de diciembre a las 19.56 hs partió desde Ezeiza hacia Moscú el Airbus 330 de Aerolíneas Argentinas, donde por supuesto que pasó inadvertido en sus tapas, Clarín y La Nación, lo mismo habrá hecho Infobae (mirar para otro lado). A este mutante virus no lo vamos a combatir con "dióxido de cloro" Como decía el risueño ex árbitro Guillermo Nimo: -"Por lo menos así, lo veo yo!"

Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias

Por Hugo Del Teso

