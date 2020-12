Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. El Caminante del Cielo, exploración, búsqueda. Las alternativas que aparecen después de expandir y despertar la conciencia. Movimiento, viajes. DÍA 155 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 15 - DALI. 1ER DÍA DE LA SEMANA AZUL DE LA LUNA RÍTMICA DEL LAGARTO, LUNA 6 (DESDE EL 13/12 AL 9/1/21). LA PACIENCIA TRANSFORMA LA CONDUCTA. OM (MANTRA). DALI - CHAKRA CORONA-DA EN EL BLANCO. "La iluminación completa la evolución de la profecía". Kin 13 - Caminante del Cielo 13 guiado por la Tierra. Último escalón de la Trecena del Dragón, Tono 13, de trascendencia, el más alto de todos los tonos. El que eleva al Caminante a una búsqueda más espiritual y nos pone fin al ciclo de aprendizaje que nos marcó el Dragón estos 13 días. El Tono 13, le pide al Caminante que nos ayude a cerrar este ciclo, y nos dote de la capacidad de expandirnos y sentirnos felices. El Don de la energía del Caminante de ser un observador social que se interesa como vivimos nosotros y nuestros vínculos, nos da la posibilidad de VERNOS y entender como RENACER, REGESTARSE, REPARIRSE, que nos pide el Dragón desde el comienzo de la Trecena, Capacidad para renovarnos, renovar nuestras creencias y nuestros valores. Nada es casual, por algo pasan los hechos que pasan, algo nos piden, algo nos enseñan, algo nos tiene que movilizar al cambio, La realidad nos pega, nos sacude, ya no sabe más como hablarnos para que accionemos. Es la esperanza del crecimiento, tenemos que poner bien en eje esta Energía para que no quede solamente en la esperanza y esto llegue a concretarse. Entender que todas las posibilidades están en nuestras manos y que si dejamos este potencial de lado o librado al azar, o ponemos toda la responsabilidad en el afuera, quedamos esperando la eterna promesa que no va a ser cumplida. Día para encontrar el punto justo entre lo espiritual y lo material. Estar atentos a las señales que nos da la vida, el universo y no solo reconocerlas, sino también poder llevarlas a cabo. Podemos estar tentados a quedar en el intento, dispersos. O embalados en el arranque y no llegar a destino. Es día para hacer viajes largos, cortos y viajes astrales, así que hoy puede haber mucha gente intentando trasladarse, salir de vacaciones, a pesar que dicen se viene la segunda ola del bicho. Es también bueno para reunirse celebrar y meditar sobre la sociedad de hoy sus valores y lo responsable que somos cada uno de nosotros en que esto, así sea, reunidos con distancia y cuidados como amerita la situación Un pequeño cambio que haga cada uno de nosotros suma a un gran cambio. Yo muevo la primera pieza, ¿quién me sigue? Estamos en tiempos muy fuertes de cambio, la vibración está más alta, la tierra se acelera, a estar lo más armónicos y en amor para poder "aguantar" esa energía poderosa que se imponen, IN LAK ECH!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Caminante del Cielo 13 - Energía del 27/12/2020 - Onda Encantada del Dragón

Por Alejandra Dip

