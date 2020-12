Efemérides del día de la fecha, 27 de Diciembre

RACING SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL APERTURA 2001 Hace 19 años Racing ponía fin a una sequía de 35 años sin títulos al consagrarse campeón del Apertura 2001. En ese entonces, la última vez que "La Academia" había gritado campeón había sido en el Campeonato de Primera División 1966 con Juan José Pizzuti al mando del equipo que tenía como figuras a Alfio Basile, Juan Carlos Cárdenas, Roberto Perfumo y Humberto Maschio. El plantel de "Mostaza" Merloestaba integrado por Gustavo Campagnuolo, Adrián Bastía, Diego Milito, Gerardo Bedoya y Gabriel Loeschbor; el mismo debutó con una agónica victoria2 a 1 frente a Argentinos Juniors con goles de Carlos Arano y Pablo De Muner (en contra). En la siguiente fecha se enfrentaron contra su eterno rival, Independiente, el cual abrió el marcador con un gol de Diego Forlán pero, a punto de finalizar el encuentro, Loeschbor selló el empate. La única vez que perdió fue en la Fecha 15 cuando cayó 3 a 1 contra Boca; no obstante, el equipo se recuperó rápidamente y empató frente a River uno de los partidos más importantes del torneo. A lo largo de la competencia, Racing ganó 12 partidos, empató 6 y perdió 1. En la última fecha, los hinchas del club llenaron el Estadio Presidente Perón y el Estadio José Amalfitani; en éste último, el club empató contra Vélez y se consagró campeón del torneo. "Este equipo fue muy criticado. Pero los jugadores, con humildad, hicieron una gran campaña. Racing es un legítimo campeón" manifestó Merlo. FALLECE CRISTINA LEMERCIER Cristina Noemí Perone nació el 1 de septiembre del año 1951 en José C. Paz, Buenos Aires. Apasionada por la actuación, la incipiente actriz debutó a los 16 años interpretando a FerminaPiangetti en el programa televisivo "Jacinta Pichimahuida"; en este entonces,Evangelina Salazar protagonizaba el mismo. Al año siguiente, debutó en la gran pantalla, en la película "El novicio rebelde" (1968). Tras formar parte del elenco de la novela infantil "Andrea Celeste" (1979-1980), Lemercier se puso el guardapolvo y estuvo a cargo del salón, bajo el personaje Jacinta Pichimahuida, en el exitoso programa "Señorita maestra" (1982-1983). Más adelante, condujo los programas "Dulce de leche" (1989), "Boomerang" (1990), "Cristina y sus amigos" (1991), "La hora de los pibes" (1992) y el ciclo de entrevistas "A los que me quieren" (1996). En lo que respecta al cine, actuó en las películas "Una cabaña en la Pampa" (1970), "Destino de un capricho" (1972), "Crimen en el hotel alojamiento" (1974) y "La virgen gaucha" (1987). En cuanto al teatro, Lemercier debutó en la obra "Esta noche o nunca más" de Abel Santa Cruz en el año 1975; a ésta le siguieron "Tu sonrisa en mi bolsillo", "Dulce de leche" y "Cristina y sus amigos". Falleció en el año 1996 en Buenos Aires. SE LANZA "JOHN WESLEY HARDING" Un día como hoy en el año 1967, Bob Dylan lanzaba su octavo álbum "John Wesley Harding." Producido por Bob Johnston e integrado por sencillos compuestos por el músico estadounidense, este disco significó el retorno de Dylan al estudio de grabación tras un grave accidente en motocicleta: "lo que estoy tratando de hacer ahora es no usar demasiadas palabras […] No hay relleno. Cadalíneatienealgo." Entre lascanciones se encuentran "As I went out one morning", "I´ll be your baby tonight", "Drifter´s escape" y "The ballad of Frankie Lee and Judas Priest".





Efemérides del día de la fecha, 27 de Diciembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar