Pre Viaje - Devolución del 50 % viajando en marzo de 2021 Continuando con la sección "el viaje de tu vida por tu país", le toca el turno a la provincia de Mendoza, combinando los dos puntos turísticos más importantes de esta zona árida del país, testigo de la cordillera en su máxima expresión, sede de centros de ski, dueña de bellezas únicas y conocida por su habilidad en el manejo del agua. Antes de comenzar a explicar de que trata esta nueva propuesta, queremos refrescar que Paralelo 54 - Vuelos y Vacaciones, por ser una agencia oficial, con legajo activo, está autorizada a vender bajo la modalidad Pre Viaje, un incentivo que el gobierno nacional mantiene vigente hasta el 30/12/2020, donde contratando servicios turísticos dentro de Argentina, rige una devolución del 50 % para ser utilizada en cualquier compra, menos combustibles y supermercados. El crédito se hará efectivo una semana previa a la fecha de inicio del viaje contratado. En caso de abonar en efectivo, aplica un descuento del 20 %. El viaje comienza por Mendoza, donde luego de una hora y media de vuelo arriban al aeropuerto internacional de la ciudad. El camino al hotel no muestra la mejor cara pero esa sensación desaparece al arribar al centro, donde la gente lustra las veredas, es una ciudad brillante y al ser una zona sísmica, fue planificada con muchos espacios verdes (para que la gente pueda quedarse en áreas abiertas en caso de terremotos),hoy totalmente arbolados. Muchas de las calles tienen acequias, tradición de esta provincia que fue heredada de los Huarpes, tienen una manejo del agua notable. El City tour, primer actividad de la ciudad será para familiarizarse con esta ciudad de más de 4 siglos de antigüedad, visitando La Alameda, el área fundacional, Plaza Independencia y Parque General San Martín, mayor pulmón verde de la ciudad. La provincia no es nada si no realizamos un tour por bodegas y en este caso incluimos una visita a la zona de Maipú - Luján, principal área vitivinícola de los alrededores de la ciudad para visitar complejos más o menos artesanales donde comparar los procesos de elaboración, degustación y catas. Este día se incluye un almuerzo dentro de una bodega. De la misma manera que Mendoza no es Mendoza sin el vino, tampoco lo es sin visita al Aconcagua, la excursión que mezcla las altas cumbres del continente con la visita a Potrerillos y el Valle de Cacheuta. Los primero que podrán apreciar a unos 100 Km es Uspallata, con su legado Huarpe y punto de iniciación de la cordillera central. Allí cerca Las Bóvedas, construcciones de barro donde el ejército de San Martín fundió los cañones que usarían para liberar a Chile. Penitentes es la próxima parada, un centro de ski en invierno y de aventura en verano, donde podrán hacer una excelente panorámica en un recorrido en aerosilla y siguen hasta Puente del Inca, pasando ya los 2.700 metros s.n.m, donde afloran aguas termales. A poca distancia, ya pueden adentrarse dentro del Parque Nacional Aconcagua. El día finaliza cerca del túnel internacional, ya superando los 4.200 metros. Mendoza está separada de la segunda ciudad de la provincia por 230 kilómetros que valen la pena las 3 horas de viaje. Llegar a este punto les hará recordar seguramente a nuestra ciudad en varios rincones, la gente es extremadamente cordial y San Rafael además tiene nivel, buen gusto y variantes. Es el hermano menor aventurero de la Capital Provincial. Las Leñas es el mayor centro de ski de Sudamérica, distante 200 Km desde San Rafael, pero donde visitan algunos puntos antes de su llegada, como El Sosneado, donde cayó el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que trasladaba al Colegio Stella Maris a jugar un torneo de rugby a Chile. Una vez que cruzan el Río Atuel ingresan al departamento de Malargüe y serán testigos de vistas impresionantes, miradores de película donde podrán visualizar la Laguna de la Niña Encantada y el Pozo de las Ánimas. Pasando Las Leñas ingresarán a Valle Hermoso donde se cambia la tracción a vehículos 4 x 4 para internarse en la cordillera a pleno, conocer nacientes de vertientes, fauna autóctona y pasar los 3.000 metros de altura para encontrarse cóndores sobrevolando. El Cañón del Atuel es una excursión larga, de día completo que previamente a su llegada visitarán Valle Grande, un hermoso centro de turismo aventura. Cuando lleguen al Canón se encontrarán con formas geológicas similares a una película de ciencia ficción. El viento y el agua fueron los artífices de estas obras de arte naturales que formaron figuras como El Castillo, El Fantasma, La Catedral. En el Atuel tendrán posibilidad de hacer rafting (de grado 1.5, suave) y luego visitar el Dique Nihuil y sus centrales hidroeléctricas. La visita al Dique Los Reyunos es último movimiento que harán desde San Rafael, una excursión de medio día donde verán variedad de deportes acuáticos que se desarrollan dentro de ese dique alimentado por el Río Diamante y rodeado de cerros color ocre. Tienen opcionales que valen la pena como un paseo en catamarán y Tirobungee (volarán en una cable-carril sobre el dique - si se animan -). Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



Mendoza - San Rafael

Por Lic. Guillermo Ceballos

