Pasamos la Navidad y ya estamos casi en el Año Nuevo 2021 DC (después de Cristo), todo es referido al Nacimiento más importante de todos, a partir de allí contamos los años, es el nacimiento de Jesús el Salvador, el Mesías, el Rey de Reyes, el amado de las naciones, el cordero de Dios, el Único Camino que nos lleva a la vida eterna. Hay 10 cosas que ayudan a entender la importancia de la Navidad y el Año Nuevo: 1. Cristo vino al mundo siendo Dios para salvarnos de la condenación del pecado. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pecamos, ya sea de forma práctica o con lo que no hacemos, pecamos, y quién dice que no peca, está mintiendo. Pero si crees en Jesús, si te arrepientes de tus pecados y cambias de actitud, Dios te perdona, porque no ve tu pecado sino a Jesús que es tu abogado ante Dios Padre. ¡Qué abogado de Lujo! (1ª Juan 2:1) 2. En el Antiguo Testamento, se anuncia a Jesús, existen profecías que dan sustento a la llegada de Nuestro Salvador, en Él se cumple toda la Palabra de Dios, que es viva y eficaz y que es el manual de vida de aquellos que decidimos seguir a Cristo. (Heb. 4:12) 3. Dios no exige sacrificios porque Jesús hizo todo por nosotros al morir en la cruz, fue el cordero perfecto y sin mancha inmolado para nuestra salvación y nos salvó de la condenación del pecado; aquellos que decidimos por Cristo estamos viviendo el tiempo de la gracia no de la condenación.(1ªSamuel 15:22,23) 4. Sólo los que creemos en Cristo somos hijos de Dios. Todos tenemos la oportunidad de recibirlo en nuestro corazón, pero solo adquirimos ese privilegio, los que decidimos por Cristo, que es el único camino para llegar a Dios Padre. (Juan 1:12) 5. Una vez que recibimos a Cristo, que creemos en El, habitará en nosotros el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios, que nos guiará y nos ayudará a cumplir con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Cada día habrá menos de nosotros y mucho más de Dios si lo dejamos actuar, si dejamos que tome las riendas de nuestras vidas. (Rom. 8:26) 6. Dios no nos promete una vida sin problemas, sino que nos promete acompañarnos en cada momento de nuestras vidas, sean buenos o malos, El estará para socorrernos, para consolarnos, para renovar nuestras fuerzas e incluso pondrá personas que nos ayudaran a seguir a Cristo. ¡Qué hermoso contar con su presencia en todo momento! ¡Nada se le escapa! ¡Él no duerme!¡El no pestañea!(Juan 14:26) 7. No necesitamos imágenes para adorarlo Todo lo que vemos es parte de su creación. Todo lo que vemos es de Él y para El. Podemos deleitarnos con su presencia, es importante que exaltemos al Creador Todopoderoso por sobre su creación. (1 Cor. 10:14) 8. Cristo te pide una relación personal con El, que no es religión, es relación íntima con el Salvador, cada uno tiene una forma de relacionarse con el Señor, una de ellas debe ser la oración, que es hablar con Dios, contarle de nosotros, aunque Él lo sepa todo de nuestras vidas, conocerlo nos ayudará a escuchar su voz, a entender quién es Dios. (Jer. 33:3) 9. Sólo es cuestión de Fe (creer sin ver), Orar, leer Su Palabra, acrecentará nuestra Fe. 10. Con Cristo tenemos Vida Eterna. Sin Cristo nuestro destino es el infierno. Puede sonar duro, pero es la verdad y Cristo es Verdad. (Juan 3:16-21) "Cristo es el único camino", ¿cómo no celebrar el Nacimiento de Aquel que dio su vida por mí y por aquellos que decidan seguirlo?, aprovechamos esta oportunidad para hablarle de Jesús a otros, El es el imán, nosotros sólo tenemos que dar a conocer Su Nombre. (Juan 14:6) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! María Victoria Paredes. Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana -Tel. 03489.427296luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Jesús, la Navidad y el Año Nuevo"

Por María Victoria Paredes

