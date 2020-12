"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

27 de Diciembre de 2020 - Año II - Edición Nº 112 - 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA MISA DE NOCHEBUENA En un clima de verdadero recogimiento y serena paz, en la tarde-del 24 de diciembre nuestro obispo Mons. Pedro Laxague celebró en el atrio de la Catedral Santa Florentina la Santa Misa de Nochebuena. Con su habitual sencillez nos ayudó a comprender el misterio que estábamos viviendo. con estas palabras: "Todas las lecturas hablan del Niño, de un niño salvador, de un niño que viene en nuestro auxilio, en nuestra ayuda. Pero, no viene con todo el poder para poner orden, no dice que va a hacer, no habla, solo sonríe. No tiene nada, no tiene mutual, ni seguro, ni leyes que protejan su nacimiento. Sus padres andan buscando un lugar y terminan en una cueva donde guardan los animales. Allí José y María ponen el Niño. Hoy muchos quieren que haya aborto legal, protegido con seguridad social, todo al revés del nacimiento del niño Jesús." "Muchos papás desarrollan capacidades que no conocían antes de que naciera su hijo porque quien no se alegra cuando mira a un recién nacido. El niño nos cambia, nos hace volver a la esencia y a pensar: yo también fui un niño, capaz de sonreír y alegrar a mis padres y a otros, fui capaz de confiar." "En esta noche no tengamos miedo de mirar al niño, porque no nos viene a retar sino a salvar. El Dios que eligió hacerse igual a nosotros, vive en cada uno de nosotros, imitemos su ejemplo y busquemos ser salvadores de los demás, para que nuestra vida valga. En el cierre de la misa, Mons. Pedro nos dio la bendición con el Niño Jesús y nos deseó UNA SANTA NAVIDAD EN FAMILIA.

Nochebuena en la Catedral Santa Florentina MISA POR LA VIDA NACIENTE El 26 de diciembre, en la misa celebrada en la Basílica de Luján el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina Mons. Oscar Ojea decía en su homilía: "Llevamos al corazón de la Virgen este año que termina, en el que toda la humanidad está atravesada por una crisis sanitaria que nos deja expuestos en todas nuestras fragilidades. Con esta dura prueba una vez más quedó en evidencia una de las notas más preciadas de nuestro pueblo, la solidaridad. Este espíritu solidario continúa vigente en tantas personas que se han entregado al servicio y al cuidado de la vida de los demás." "En medio de este contexto excepcional no podemos ocultar nuestro dolor ante el proyecto de ley del aborto. Públicamente hemos expresado la inoportunidad de dicho proyecto, no porque pensemos que hay un tiempo propio para presentarlo, ya que es muy conocida la posición sobre este tema de millones de personas creyentes y no creyentes, sino que cuando hablamos de tiempo oportuno, nos referimos a la sabiduría de leer en profundidad lo que se está viviendo, la magnitud y la complejidad de la crisis que atravesamos, para poner nuestras mejores energías en resolver los problemas que nos urgen hoy." "María nuestra madre, eligió la vida amenazada de un niño en el pesebre, la defendió con valentía de Herodes y sus soldados, la acompañó a lo largo de la vida pública de Jesús y la acompañó hasta la cruz, el momento más duro y terrible. Este año el pueblo argentino cuido la vida, la protegió, la alimentó, la curó, la lloró, la defendió de la pandemia del hambre, de la falta de trabajo y de la miseria. Por eso estamos convencidos que con María de Lujan el pueblo seguirá eligiendo siempre toda la vida y todas las vidas."

Misa por la vida naciente en la Basílica de Luján 54 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 1 DE ENERO DE 2021 Santo Padre Francisco nos ha entregado un nuevo mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz bajo el lema "La cultura del cuidado como camino de paz". Cultura del cuidad que desarrollo a través de los siguientes conceptos: - Dios Creador, origen de la vocación humana al cuidado - Dios Creador, modelo del cuidado - El cuidado en el ministerio de Jesús - La cultura del cuidado en la vida de los seguidores de Jesús - Los principios de la doctrina social de la Iglesia como fundamento de la cultura del cuidado - Para educar a la cultura del cuidado - No hay paz sin la cultura del cuidado En los párrafos finales el Papa Francisco afirma: La cultura del cuidado, como compromiso común, solidario y participativo para proteger y promover la dignidad y el bien de todos, como una disposición al cuidado, a la atención, a la compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al respeto y a la aceptación mutuos, es un camino privilegiado para construir la paz. "En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas, se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia". Los invitamos a reflexionar el texto completo en el siguiente vínculo: https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html

Mensaje del Papa Francisco NAVIDAD PRESENTE EN EL DOLOR En esta Navidad como en la Primera Navidad, con el nacimiento del Hijo de Dios nace la certeza de que nunca estaremos solos, porque ha nacido el que da salud, alegría, paz, seguridad, consuelo, esperanza, ha nacido el que viene a los días ordinarios de nuestra vida, a los días comunes y corrientes donde hacemos la vida y donde nos sucede de todo, a los días donde somos felices y también donde nos entristecemos, a los días donde todo es salud y alegría y a los días donde también hay dolor y fracaso y duelo. A los que han experimentado la impotencia y el vacío, la tristeza y el desencanto, el dolor y la enfermedad: en el "Belén de la Pandemia", el niño que nació en el Belén de hace 2020 años, los reconforte y les dé su consuelo. Reciban confiados al Jesús que una vez dijo "vengan a mí ustedes los que están fatigados y agobiados por la carga que yo los aliviaré", estaré con ustedes en las buenas y en las malas porque sé lo que sufren y vine a liberarlos. Acompañamos en el dolor a nuestro querido Padre Fernando Crevatin por el reciente fallecimiento de su hermana Silvia y rezamos por él y sus familiares. HORARIOS DE MISAS Y CELEBRACIONES Domingo 27 de diciembre - Celebración de la Sagrada Familia 11 y 20 hs. Catedral Santa Florentina Lunes 28 de diciembre - Celebración de los Mártires Santos Inocentes Jornada de ayuno y oración - 19:30 hs. Catedral Santa Florentina FIN DE AÑO -31 de diciembre - 19:30 hs. Catedral Santa Florentina - 18:00 hs. - Nuestra Señora de Guadalupe - 18:00 hs San Juan Bosco (Lubo) - 18:00 hs San Juan Pablo II y San Antonio M. Claret AÑO NUEVO - 1° de enero de 2021 - 11:00 y 20:00 hs- Catedral Santa Florentina - 18:00 hs. - Nuestra Señora de la Paz Cuidémonos viniendo todos con barbijo. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

