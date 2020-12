El Tano, quien dejó huellas imborrables en su paso por Villa Dálmine, recordó sus años con la 10 Violeta y también analizó la actualidad del país. Antonio Fernando Labonia nació el 2 de julio de 1959 e inició su carrera futbolística en River Plate. Luego pasó por Lazio de Italia antes de regresar a nuestro país para jugar en Huracán. Posteriormente comenzó su trayectoria en el fútbol de ascenso: jugó en Tigre, Lanús, Nueva Chicago y Almirante Brown, entre otros. Pero fue en Villa Dálmine donde se convirtió en ídolo, con su técnica y su liderazgo: fue parte del equipo que logró el ascenso al Nacional B en 1989 y en los cuatro años siguientes se convirtió en el jugador con más presencias y goles del equipo de nuestra ciudad en la segunda categoría del fútbol argentino (con la camiseta Violeta disputó 154 partidos y marcó 21 tantos en el Nacional B). El Tano dejó una huella imborrable en Mitre y Puccini y, por ello, siempre es buen momento para escucharlo, incluso en un año tan especial como este 2020 marcado por la pandemia de coronavirus: "Fue un año bastante particular para todos, ¿no? Nos tocó lamentablemente transitar estos momentos tan difíciles en todo el mundo, pero con fe, esperando que se revierta y con la esperanza de que la vacuna nos permita volver a la normalidad", asiente Labonia. -También fue un año duró para el fútbol argentino. -Particularmente, el futbol se vistió de luto: se nos fue el más grande de todos los tiempos, nuestro querido Diego y el mundo entero así lo reconoció. Muchas fueron las perdidas este año. También nos tocó despedir a un gran profesional y amigo como fue Alejandro Sabella. -Respecto a tu trayectoria futbolística, ¿cómo fue tu paso por Italia? -Una linda época. Llegué en el 77 a la Lazio con apenas 17 años y tuve el privilegio de ganar la Copa Italia de 1979 y de tener compañeros como Manfredonia, jugador de la selección italiana; Giordano, quien fue compañero de Maradona en el Napoli; y Tazzoti, jugador del Milan y ayudante de Ancelotti. Jugué en la Lazio hasta el 81 y durante tantos años adquirí una enorme experiencia en el futbol internacional y eso, como te decía, me permitió compartir vestuario con grandes figuras. En ese mismo año volví a la Argentina para jugar en Huracán y darle paso después a lo que fue mi carrera en el ascenso. -Llegaste a Villa Dálmine en 1987, cuando se estuvo muy cerca de ascender al Nacional B. No se pudo y te fuiste, pero en el 88 regresaste y en el 89 sí lograste el ascenso. ¿Por qué volviste? -El cariño que recibí en esta ciudad, que realmente me hizo sentir parte de esta hermosa comunidad, me llevó a querer volver siempre y tuve la grata posibilidad de formar parte de ese gran equipo que no solo brindó el ascenso, sino que le dio muchas alegrías al club y a toda su gente. Este cariño que he recibido siempre me dio la posibilidad de sentirme en mi casa y esas ganas de querer ver a mi equipo triunfador; sentí que si volvía podía hacer un aporte desde lo futbolístico a mi querida Campana. -Eras líder en ese equipo. -No, no. Había un gran grupo que lo armó nuestro querido Pipo Ferreiro. Creo que cuando hay un grupo fuerte y unido se logran los objetivos o cosas importantes como en todo aspecto de la vida. -¿Seguís actualmente la campaña de Villa Dálmine? -Siempre, desde mi retiro del futbol profesional, he seguido la campaña del club atentamente. Es más: vi el partido con Tigre y escuché el de Rafaela también. Creo que hay que seguir trabajando mucho por el bien del equipo, pero no tengo dudas que Villa Dálmine se merece estar peleando allá arriba. -¿Sos socio del club? -En estos días pase a retirar mi carnet de socio activo del club, pero lamentablemente vino con un error de tipeo, que estimo se resolverá rápidamente. El cariño hacia el club y sus hinchas sigue intacto, siempre voy a estar agradecido por las cosas tan lindas que vivimos. Después de su trayectoria como futbolista, el Tano también desembarcó en la arena política. A principios de esta década fue Director General de Deportes de la Municipalidad de Malvinas Argentinas y el año pasado fue candidato a Intendente por Consenso Federal. Y desde esa experiencia y lugar también analiza la actualidad del país: "Argentina está viviendo momentos muy duros, no solo por la pandemia, sino también por las situaciones de pobreza estructural que venimos padeciendo hace largos años. La gente necesita trabajar, poder consolidar su economía diaria para poder llevar el pan a su mesa", señala. -¿Cuál es tu mirada del país? -Provengo de una familia de inmigrantes que vinieron a este país con una valija llena de sueños dispuestos a trabajar y hacer grande a este país, soy de los que creen que el trabajo dignifica y da la posibilidad a la gente de poder acceder a una educación; a la salud y a un bienestar común. -¿Y a Campana como la ves? -Campana es una ciudad hermosa, con un enorme futuro y muchas cosas por hacer. Siempre los vecinos y amigos me expresan las inquietudes y las necesidades de los distintos barrios, pero Campana tiene un gran potencial para ser el mejor distrito de la Provincia de Buenos Aires. Creo que hay sectores que necesitan ser escuchados y el desafío de la política en estos tiempos es afrontar los problemas de la gente integrando a toda la comunidad. -Finalmente, ¿qué mensaje le dejás a los campanenses, especialmente a aquellos que te recuerdan con tanta gratitud y cariño? -¡¿Qué le puedo decir a los campanenses si ya saben todo de mí?! Siempre están en mi corazón, Campana es mi casa y eso es algo que te marca de por vida. Espero que tengan muy felices Fiestas y un próspero año nuevo.



EL TANO LABONIA, EL JUGADOR QUE MÁS PARTIDOS DISPUTÓ Y QUE MÁS GOLES HIZO CON LA CAMISETA VIOLETA EN EL NACIONAL B.





LABONIA DESTACÓ EL CARIÑO QUE RECIBIÓ EN CAMPANA Y QUE SIGUE RECIBIENDO EN CADA VISITA A LA CIUDAD.



Labonia:

"Creo que cuando hay un grupo fuerte y unido se logran los objetivos"

