COPA DIEGO MARADONA Hoy comenzará la tercera fecha de la segunda fase de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino. Por la Zona Campeonato A jugarán: Boca Juniors vs Huracán (19.20) y River Plate vs Arsenal (21.30). Mientras que por la Fase Complementación se presentarán: Defensa y Justicia vs Patronato (17.10) y Racing Club vs Godoy Cruz (17.10). La programación de esta fecha se completa entre lunes y martes con el siguiente cronograma: -Lunes: Argentinos vs Independiente (19.20), Colón vs Banfield (21.30), Gimnasia de La Plata vs Talleres (21.30), Newells vs Central Córdoba (17.10) y Vélez Sarsfield vs Estudiantes de La Plata (19.20). -Martes: Atlético Tucumán vs San Lorenzo (21.30), Aldosivi vs Rosario Central (17.10) y Unión vs Lanús (19.20). SE VA BECCACECE Sebastián Beccacece confirmó ayer que dejará de ser el DT de Racing Club una vez que finalice la Copa Diego Armando Maradona. El anuncio se dio luego de la eliminación ante Boca en la Copa Libertadores, con escándalo en el vestuario antes del partido entre un dirigente y Diego Milito, seguido de la salida ya anunciada del Príncipe, que este sábado se fue a despedir del plantel. "Desde 2003 siempre tomé el camino que correspondía, que era salir con la persona que me trajo. Como saben, Diego (Milito) anunció su salida definitiva de su espacio y eso me lleva a seguir ese camino", expresó el entrenador. POSITIVOS EN EL CICLÓN Luego de los testeos realizados ayer al plantel profesional de San Lorenzo se detectaron tres casos positivos de coronavirus: se trata de Lautaro López, Gabriel Rojas y Julián Palacios, quienes ya están aislados. PRIMERA B METRO Hoy se disputará íntegramente la cuarta fecha de la Zona Campeonato y puede definirse un ascenso a la Primera Nacional. Si Almirante Brown vence a Acassuso y no ganan ni Villa San Carlos (visita a Comunicaciones) ni Tristán Suárez (será visitante ante Justo José de Urquiza), la Fragata ganará esta Zona Campeonato y conquistará el ascenso por haberse coronado en el Torneo Apertura. Todos los partidos comienzan 17.10 horas. PRIMERA C Este sábado, por la quinta fecha, habrá duelo de líderes de la Zona Campeonato: Real Pilar (7 puntos) recibirá a Lamadrid (7), mientras que Argentino de Merlo (6) será local frente a Cañuelas (3), campeón del Torneo Apertura. Mañana se jugará el otro duelo de la Zona Campeonato: Dock Sud (3) vs Laferrere (4). PRIMERA D Hoy comienza la quinta fecha del Torneo de Transición de la Primera D: por la Zona Campeonato, Claypole (5 puntos) recibe a Lugano (2). Mañana juegan Liniers (5) vs Deportivo Paraguayo (4); y el martes lo harán Sportivo Barracas (5) vs Defensores de Cambaceres (4). Por su parte, Puerto Nuevo visitará el martes a Muñiz por la Zona Reválida. Esa misma tarde también jugarán Central Ballester vs Juventud Unida y Yupanqui vs Centro Español. PRIMERA A FEMENINA Boca Juniors goleó 8-0 a Platense y avanzó a las semifinales del certamen, instancia en la que se enfrentará a San Lorenzo, que clasificó luego de superar 3-1 por penales a Racing Club. Del otro lado del cuadro, UAI Urquiza derrotó 3-1 a Gimnasia de La Plata y espera por el vencedor del duelo que disputarán hoy River Plate vs Independiente (9.00).¡



27 de Diciembre de 2020

