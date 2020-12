Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 27/dic/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 27/dic/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

TURISMO ZONAL PISTA: La categoria llega este fin de semana al autódromo platense para desarrollar la carrera doscientos con sus dos clases y desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. SEXTO: Viene de correr en el autódromo de Roque Perez el TC Bonaerense donde en la Clase A a bordo de una cupecita Chevrolet el piloto local Juan Pablo Galliano que quedó en el puesto sexto en la final donde sumó algunos puntos para el campeonato. PROXIMO: La continuidad del campeonato para la categoria continuará el año próximo sin fecha ni autódromo para arrancar la temporada donde se evalúa hacer algunas carreras en circuito de tierras algo clásico todos los año por esta categoria. IDEA: La idea de Juampi es continuar el año próximo con el mismo equipo y en el receso se trabajará para tener el auto competitivo que se desea y se espera realizar alguna prueba en lo previo siempre con los consejos de Marcelo su padre. CAMPEON: Luego de un año muy positivo Santino Panetta alcanzó el campeonato en su clase dentro de la categoria de karting Rotax lo que además le dio el paso para ir a correr el próximo mes a Portugal en una carrera de nivel internacional. TRABAJOS: Parece que vienen bien los trabajos en la Chevy de Diego Salerno que está armando en su taller con toda la intención de terminarla lo antes posible y el muchacho se mostró muy compenetrado con este nuevo emprendimiento. PASION: Es tanta su pasión por terminar la Chevy que ni va a correr a las picadas dejando todo esto para el futuro algo que le llamó la atención al verlo al verdulero sin ir a correr. Pero que te pasó diego? NIVEL: Cuentan sus allegados que Edgardo Stemberg ya tiene su vehículo para el 4x4 el cañón listo para realizar algún emprendimiento cuando se de esta posibilidad. Como siempre su vehículo se muestra con ese nivel que le pone el ruso a sus trabajos. KART PLUS: Finalmente la categoria podrá arrancar su campeonato este fin de semana en el monumental de Zárate con un kartódromo con una presentación impresionante con todos los protocolos que se exige para emprendimiento de estas características desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CAMPEON II: El zarateño Gabriel De Lucca viene de coronar otro campeonato en la categoria Rotax cerrando otro buen año donde demostró el buen momento que está atravesando con el chasis a cargo de Sergio Capecce. PROVOCAR: Este título le provocó a De Lucca como premio por parte de la categoria tener abonado todas las carreras del próximo campeonato lo que fue muy bien aceptado por el piloto en cuestión. ESTUVO: Siguiendo con De Lucca este fin de semana también estuvo corriendo en la Categoria Pako dado que siente un gran cariño por ella y asegura que de darse ahora las dos propuestas el año próximo. ARRANCA: La intención de Tobias Amarillo es hacer todo este campeonato que arranca en la categoria Kart Plus y el pibe cuenta con el mismo equipo y van viendo carrera por carrera el tema del presupuesto aunque en principio no habría problemas para estar en la alta competencia. NERVIOSOS: El tema de que no arranque las carreras de los ciclomotores tiene nervioso a sus pilotos y preocupados de no poder realizar esa posibilidad por esto Fausto Ciaponi un competitivo interesante a la hora de correr se muestra un poquito enojado. MOTOS: El gran premio de GP de Argentina ya está conformado para el año venidero la carrera se desarrollará el 9, 10 y 11 de abril correspondiente a la segunda competencia del año. ESPERAR: Durante todo este tiempo Silvestre Gallo se fue metiendo en diferentes encuentros con uno de sus autos esperando el próximo año para poder arrancar con el Fiat Uno en lo que será una nueva propuesta y ahora esperar a saber los pasos a dar por parte de FEDENOR que fiscaliza la categoria. VOLVER: Fue volver a un viejo amor después de varios años cuando decidió subirse a un karting y meterse en plena carrera en la categoría Rotax Diego Lacognata ante la posibilidad de no poder seguir en moto. INTERESANTE: La realidad el representante de Zárate dejó el karting en su momento y comenzó a correr en motocross donde forme una carrera por demás de interesante ganando en todos los circuitos a nivel nacional y zonal con muchas carreras ganadas y campeones. OBLIGAR: Este presente lo encuentro con un problema físico que lo obligó a bajarse de las dos ruedas pero decidió darle continuidad a la alta competencia desde otro lugar y si bien se encontró cómodo aún no definió si el próximo año hará el campeonato completo. ARMADO: Por lo pronto ya por las dudas está trabajando en el armado de su equipo y está evaluando la compra de un karting nuevo y definir básicamente quien terminará atendiéndole el mismo con un amigo de Campana de cuando arranco. CALENDARIO: La Formula Uno ya dio a conocer el calendario para el próximo año con un total de 23 grandes premios comenzando el 21 de marzo en Australia y cierra el año con el Gran Premio de Abu Dabi el 5 de diciembre. ANUNCIO: Los anunció en la última carrera del Turismo Carretera donde Juan Manuel Silva confirmó que no estará en la categoria el próximo año en función de tener un mayor descanso y estar mas cerca a su familia. REDUCIDO: El motorista dice que su trabajo en este momento no es lo deseado y los pilotos están manejando para darle curso a su regreso a la alta competencia y si bien eran varios los muchachos Mauro Santucho asegura que se volvió con un plantel muy reducido. SEIS: Este presente dejó como saldo que en principio no hay mas de seis pilotos en el equipo dado que el resto ya piensa en la próxima temporada y Santucho además tiene otros proyectos de cara al futuro. TC REGIONAL: La categoria visita por última vez este año el autódromo de La Plata donde está cerrando su campeonato en sus dos Clases GTB y GTA mientras los chasis le darán continuidad el próximo año. MOTIVADO: Asistido y motivado por parte de Hernan Alessi el flaco Marito Martinez volverán a correr en karting una vez mas tras su paso por la categoria Pako donde fue protagonista y se trabaja en este proyecto. REALIDAD: La realidad es que Mario Martinez ya decidió armar todo para el próximo año y en principio desea correr en la categoria Kart Plus intentando realizar todo el campeonato. DESEADO: El Turismo Pista dejó entrever con sus dirigentes que el mes de febrero es el me deseado para arrancar el próximo año su nueva temporada y haciéndolo con sus tres clases que viene con un parque importante de autos. FINAL: Entró en la etapa final en el auto para las picadas por parte de Diego Ballini que en el taller de la calle Salmini se trabaja para poner en pista a corto plazo. Le dará una mano papá Julio? CERRAR: El TC Pista viene de cerrar su campeonato en el autódromo de San Juan donde el piloto local Sebastian Abella a bordo de su Dodge quedó décimo octavo en la clasificación para en la final ubicarse en el puesto decimo sexto. PRESUPUESTOS: Toda la intención estuvo puesta para que Santiago Acuña podía arrancar en la categoria Kart Plus pero el afamado tema de los presupuestos no dejaron la posibilidad de estar en pista como el joven local. AMARGURA: Lamentablemente hay varios pilotos en la misma situación de Acuña y no llegaron a poder arrancar en sus correspondientes categorias ya sean de karting o autos lo que dejó ese trago amargo para quienes tanto esta posición que transmita el mundo tuerca. PROKART: Esta especialidad del karting está cerrando su campeonato este fin de semana en el kartódromo argentino para desarrollar el gran premio coronación donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. NOTICIA: Una gran noticia llega al Turismo Zonal Pista para terminar el 2020 con la homologación del VW Gol Trend para la Clase Tres a partir de esta fecha que está cerrando el calendario en el día de hoy luego de la aprobación de la Federación Metropolitana para que dicho modelo sea incorporado. BUENO: Cerró bien el año en el Tope Tace el chasista local Juan Sbarra ante el triunfo de Tomas Micheloud en el autódromo de Concepción de Uruguay con la atención del auto para la categoria Serie y están de cara en la pelea del campeonato. EMPEZAR: Los dirigentes del Club que rige los destinos del autódromo de Concepción de Uruguay dejaron entrever que ya empiezan en la reforma en el piso del circuito donde habrá algunos especiales a mejorar de cara al próximo año. ENGANCHAR: Ante la llegada de su padre al Karting Valentino Lacognata está decidido a seguir igual en el motocross dado que el talentoso pibe aseguró que nunca se enganchó con esta categoria y por eso decide seguir en el mundo de las dos ruedas. INGRESAR: Continuando con Lacognata dias atrás los cacos ingresaron a su domicilio particular donde entre las cosas que sustrajeron se encontraban las motos de competición las cuales utilizaban en las carreras. TITULO: El TC Pista tiene su campeón que el pasado fin de semana lo logró en San Juan donde en esta temporada el título y ganador de la Copa de Plata quedó en manos de Ayrton Londero con el Ford del equipo de "Gury" Martinez que después de ocho años un Ford gana el título en la categoria. NUEVO: Finalmente la decisión de Fernando Rivas es comenzar el campeonato en el TC Boanerense en la Clase Ligt con un auto casi nuevo con el cual intentara probar en las vacaciones. ENTRENANDO: Los hermanos Marcos y Julian están por estos tiempos probando con sus motos para de alguna manera seguir entrenando donde los Garridos aguardan en algún momento puedan volver a la alta competición. DESARROLLAR: La realidad que ahora se desarrollará en Pergamino un campeonato de cuatro carreras muy de verano y en principio era la idea de ser parte de esta posibilidad del motocross siempre con el asesoramiento de papá Juan. ASEGURAR: Hugo Paolutti el ex presidente del Turismo Nacional se lo vio en la última carrera del TC donde aseguró que está acompañando a la categoria y aún no aseguró que desea volver al TN. CAMPEON: El TC en el autódromo de San Juan donde Mariano Werner alcanzó el título de campeón con el Ford después de un gran año para el piloto de Entre Rios que hace trece años el de Paraná buscaba este logro. SUDAMERICANO: Se desarrollo el sudamericano en el kartódromo Argentino donde el talentoso piloto local Santino Panetta ganó el mismo en la categoria Micro Max cerrando un gran año como pensar en cosa serie lo de este chico de 10 años. ATENCION: Parece ser que la concurrente se habría comprometido a entregar una atención con alguien que está tan vinculado como su hijo que corre en karting y parece que no se sabe si se olvidó o aun no tuvo tiempo para tal cumplido hecho ocurrido en el ambiente del automovilismo. ?¡ FORMULA 07: La categoria con sus dos clases desarrolló este fin de semana su presentación en el circuito de La Plata donde desde las 10.30 hs arrancan con su espectáculo utilizado el circuito mas corto. ESPERAR: Sus amigos aseguran que Gonzalo Conti estará en la alta competencia en la próxima temporada y con el auto en el taller el robusto piloto esperará el comienzo para la categoria que fiscaliza Fedenor.

