La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/dic/2020 Los Pañuelos Celestes y una última manifestación "A favor de las Dos Vidas"







Se reunieron ayer frente al Palacio Municipal y confiaron "en Dios" para que el Senado rechace el proyecto de ley del aborto seguro, legal y gratuito. El debate en el Congreso comienza esta tarde y se extendería hasta mañana. Fue la última manifestación, al menos hasta que el Senado de la Nación emita su veredicto y apruebe o rechace -como hizo hace dos años- el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con un hilo final de fe, vecinos identificados con los pañuelos celestes expresaron su deseo que el aborto continúe siendo punible en la Argentina. "Estamos aquí para poder defender la vida de aquellos que no pueden hacerlo por si mismos. La verdad es que la vida del niño por nacer, del inocente, no se discute, no se debate, simplemente hay que defenderla", expresó Aníbal Valdivia, referente del partido Nos, presente ayer en la pequeña pero ruidosa concentración. Luego de haberle dado media sanción, la Cámara de Diputados elevó el proyecto que legaliza el aborto en la Argentina al Senado, ámbito donde fue rechazado hace dos años atrás. Sin embargo, las elecciones del 2019 reconfiguraron su composición y ahora, en el "poroteo" de votos, la "marea verde" tiene la ilusión de alcanzar los sufrientes para la aprobación de la ley. "En Campana me llama poderosamente la atención no ver a ningún concejal manifestarse a favor de la vida, con lo cual me da la pauta que están a favor de la muerte, y si no pueden defender la vida de un inocente, no son capaces de defender absolutamente nada, ni siquiera a los vecinos y los adultos mayores", sostuvo Valdivia, excandidato a intendente. El referente de Nos trazó un crudo panorama de llegar a legalizarse el aborto. "Creo que si se aprueba la ley esto va a ser una carnicería", dijo. "Muchas vidas no van a venir a este mundo y eso va a ser una tristeza, va a conllevar una maldición para la Nación, las provincias y la ciudad también. Matar vidas no es fácil". La concentración estuvo dominada por integrantes de la comunidad evangelista. Aun así, Juan Carlos Chevriau, pastor y presidente Consejo Pastoral de Campana, afirmó que en el reclamo "la religión no tiene nada que ver" sino que ellos defienden "la vida porque la ciencia, la medicina y la embriología determinan que lo que hay dentro de la panza de una mujer es un bebé que queremos que nazca". La actividad celeste en Campana se dio en consonancia con una marcha que el movimiento anti-aborto iba a realizar desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, comenzando allí una vigilia que acompañará el devenir del debate legislativo. "Tenemos fe porque está repartido", expresó Chevriau en relación a la votación. "Ya la vez anterior el Senado había votado en contra del proyecto. Ahora sabemos que está más peleado porque hubo bastante presión por parte de la presidencia de la Nación a los distintos senadores y gobernadores de las provincias para que cambiaran el voto. Pero estamos confiados en que Dios tiene el control sobre cada vida y oramos a Dios para que se haga algo a favor". Carlos Smith, de la Iglesia Alfa y Omega, reconoció que el aborto es una decisión que muchas mujeres toman en la clandestinidad, pero lo comparó a "muchas cosas que suceden y van a seguir sucediendo" como "robos y asesinatos que, bajo ese mismo razonamiento, deberíamos legalizarlos". "Todos tienen la plena libertad de decir lo que sienten, pero los niños tienen su derechos y nosotros debemos ser sus voces", comentó. "Hoy vemos que la mujer quiere tomar una decisión sobre la vida de un niño o de una niña. Creo que tenemos que trabajar, no estamos para discutir ni pelear, Argentina está pasando un momento difícil a nivel económico y social, creo que hay otras prioridades que tratar estos temas que realmente dejan mucho que desear. Vino el presidente a traer unidad y lo que está haciendo es generar más grieta todavía". En esa línea, Alicia Medina aseguró que no vienen "a pelear ni a generar odio", pero apuntó contra el gobierno por querer "imponernos una ley de matar a los niños, algo que nunca lo hemos visto y vemos con mucha tristeza". La mujer recordó la línea 0800-333-148 está disponibles "para ayudar a las mujeres con embarazos vulnerables". "Entendemos que hay mujeres que son violadas y que es una situación muy difícil de superar, pero también hay una posibilidad de que, acompañadas, puedan tenerlo (al bebé), y si no lo pueden criar, pueden darlo. La red las pueden acompañar y hay abogados que pueden defenderlas y tratar estos asuntos. No se da un niño porque se le ocurrió a la mamá, sino que hay un apoyo legal", dijo. "Nosotras queremos a todas las chicas de pañuelo verde -continuó-. A todas ellas les decimos que hay posibilidades, otras maneras de tratar las cosas. Porque muchos nos ven como antiderechos, como que queremos sacarles derechos a las mujeres, pero nosotros simplemente les decimos que sentimos su dolor y queremos ayudarlas. Por eso estamos marchando". Junto al aborto se debatirá el Plan de los 1.000 Días para la atención y el cuidado de la salud durante el embarazo y la primera infancia, aunque se descuenta que obtendrá el aval de la Cámara alta ya que, durante su discusión en comisiones, obtuvo el apoyo de todos los bloques parlamentarios. El proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo (AUH) a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años. Al mismo tiempo, extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación. En tanto, el proyecto para legalizar el aborto en la Argentina cuenta casi con tantos apoyos como rechazos en el Senado, por lo que la definición se conocerá ese mismo día durante el debate.







Los Pañuelos Celestes y una última manifestación "A favor de las Dos Vidas"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar