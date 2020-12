DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

Villa Dálmine se sacó una doble espina en Tucumán







Con un gol de Sergio Sosa, el Violeta obtuvo su primera victoria del Torneo de Transición frente a San Martín en La Ciudadela. Y, además, esta vez esquivó el golpe del último minuto al que lo venía acostumbrando el Ciruja. En aquel inolvidable 3-3 del Reducido 2018; en la caída 1-0 de agosto de 2019 en Tucumán; y también en la derrota 2-1 como local de febrero pasado. Sí: en los últimos tres partidos que había disputado frente a San Martín, Villa Dálmine sufrió duros golpes en los instantes finales. Y cerca de la medianoche del pasado domingo, la historia estuvo a nada de repetirse. Sin embargo, esta vez, a los 50 minutos del segundo tiempo, Ricardo Noir falló ante el arco vacío y, entonces sí, el Violeta respiró. No, no solo respiró: se desahogó con un grito triunfal, el primero de este Torneo de Transición de la Primera Nacional. Fue victoria 1-0 gracias al cabezazo goleador de Sergio Sosa, quien aprovechó un centro preciso de Facundo Rizzi cuando se jugaban 34 minutos del complemento. Ese testazo valió el desahogo que se materializó por completo en el vestuario visitante de La Ciudadela, donde los jugadores transformaron en cánticos y abrazos toda la desazón que habían acumulado en las derrotas frente a Tigre y Atlético de Rafaela. Por ello, más allá que este primer triunfo llegó cuando ya no había chances de acceder a la final por el primer ascenso, fue igualmente uno muy importante desde lo anímico para un plantel joven que necesita ganar confianza en diferentes aspectos y seguir creciendo de cara a los playoffs que definirán el segundo ascenso. En cuanto a lo estrictamente futbolístico se repitieron algunos errores, especialmente en el primer tiempo. Pero también es cierto que se mejoraron otras situaciones a partir de correcciones que hizo Felipe De la Riva en el dibujo táctico, logrando una mejor oposición defensiva en la zona de gestación del rival, donde se destacó el despliegue de Tello y Recalde. Ahora será el tiempo de seguir creciendo para el Violeta. En ese sentido, cerró el año de la mejor manera. Lamentablemente, casi no podrá disfrutarlo: el 2021 comenzará el próximo domingo en Mendoza, donde visitará a Gimnasia por la anteúltima fecha de la primera etapa de este atípico torneo. EL PARTIDO Finalmente, De la Riva modificó mucho menos de lo esperado el esquema: mantuvo a los tres marcadores centrales (pasó a Manenti a la derecha) y a los dos carrileros (Lando y Rizzi), mientras que Tello y Recalde jugaron cerca de Nelle, en torno al círculo central y como puntales de la presión, liberando a Umeres como enganche y teniendo a Sosa como única referencia ofensiva sobre la última línea rival. Entonces, el sistema fue 5-3-1-1 o 3-5-1-1 de acuerdo a la posición del equipo en el terreno. Sin embargo, en los primeros 10 minutos, Villa Dálmine no lució cómodo en el trámite: jugó metido en su campo, no tuvo precisión para limpiar el balón cuando recuperó y cometió muchas infracciones, concediéndole gran cantidad de pelotas paradas a San Martín, una situación no deseada después que Tigre y Atlético de Rafaela le convirtieran por esa vía. Con el transcurrir del juego, el local fue perdiendo la iniciativa que tuvo en el comienzo y el Violeta empezó a crecer. Incluso, a los 14 dispuso de una chance clara tras un centro de Rizzi que peleó Sosa y le quedó a Umeres, quien elevó demasiado su remate desde el punto penal. Como reemplazante del lesionado Catriel Sánchez, "el Colo" estuvo a la altura de las circunstancias, peleando con oficio ante los centrales del Santo. Así, a los 21 generó la mejor oportunidad de la primera parte, pero se topó con el rápido achique de Arce después de desairar a Varela y Martínez dentro del área. Una buena tarea de Tello (más cómodo como volante interior que como carrilero) y las apariciones de Rizzi por izquierda eran lo mejor del equipo de nuestra ciudad junto a la movilidad de Sosa. Y Recalde se sumó con dos desprendimientos que terminaron en remates de media distancia: el primero se le fue apenas alto tras una salida rápida post recuperación y el segundo, luego de una trabajada acción colectiva que incluyó un positivo cambio de frente para Lando (casi no recibió pelotas de calidad en la primera parte) y un pase filtrado de Umeres para Fede, quien exigió a Arce. Por su parte, San Martín parecía tener claro su libreto, aunque le costaba mucho encontrar claridad: Tino Costa e Imbert funcionaban como armadores; Rodríguez y Mosca trataban de explotar las bandas; y Ramiro Costa era el grandote a buscar. De hecho, los principales intentos de la dupla Orsi-Gómez fueron por la vía aérea, aunque prácticamente no inquietaron a Ojeda, que solo fue exigido por un remate de Mosca que contuvo en el primer palo (aunque la jugada más peligrosa del Santo fue un buen centro de Mosca que Rodríguez no alcanzó a conectar). Así, esta vez, Villa Dálmine no sufrió a espaldas de Nelle y tuvo mayor presencia en las pelotas divididas, aunque los tres centrales perdieron algunos duelos individuales que le permitieron al local avanzar muchos metros con bochazos largos a Costa y Rodríguez. Para la segunda mitad, con el cambio de Purita por Barrios y el adelantamiento de Mosca por izquierda, San Martín intentó un sistema más ofensivo, pero perdió presencia en la mitad de la cancha y sus mejores intérpretes perdieron conexión. Eso lo aprovechó el Violeta para manejar con mayor comodidad el balón y quitarle la iniciativa al local, que solo generó peligro en una acción que nació de un resbalón de Maxi García (luego Ojeda pudo desviar el remate de Rodríguez, quien llegó libre por derecha). Entonces, los dirigidos por Felipe De la Riva pudieron jugar más "en bloque" con el balón y merodear el área rival, aunque le faltaba cambio de ritmo y precisión para llegar al área. En ese sentido, su mejor carta era el incansable trabajo de Sosa, quien a los 33 avisó: tras una mala salida de Arce no pudo definir bien desde larga distancia y permitió que el arquero enmiende su error. Sin embargo, un minuto después y luego de un error de Fissore en el vértice del área, Rizzi se llevó el balón hasta el fono y le sirvió un centro medido a Sosa, quien se elevó y cabeceó de pique, con mucha precisión, contra el palo izquierdo de un Arce que se estiró, pero no pudo evitar la apertura del marcador. De allí en adelante, San Martín volcó muchos hombres en ataque para tratar de alcanzar la igualdad. Pero lo dicho: careció de ideas. Igualmente, su empuje le permitió contar con dos oportunidades claras. En la primera, el cabezazo del ingresado Lucas González se quedó corto para superar a Ojeda de emboquillada. Y en la segunda, a los 50 minutos, Noir le puso fin a la racha tucumana de golpear a Villa Dálmine en los instantes finales: tras quedar mano a mano con Ojeda y superarlo, falló increíblemente con el arco vacío al elevar su definición. Al fin de cuentas, el Santo debía perdonar alguna vez. Y en esta oportunidad, el Violeta le sacó máximo provecho. SÍNTESIS DEL PARTIDO SAN MARTÍN (0): Ignacio Arce; Pier Barrios, Joaquín Varela, Maximiliano Martínez, Lucas Diarte; Juan Imbert, Santiago Gallucci, Tino Costa, Claudio Mosca; Gonzalo Rodríguez y Ramiro Costa. DT: Sergio Gómez – Favio Orsi. SUPLENTES: Nicolás Carrizo, Emiliano Purita, Gustavo Abregú, Martín Peralta, Matías Fissore, Lucas González y Ricardo Noir. VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Francisco Manenti, Maximiliano García, Maximiliano Pollacchi; Facundo Lando, Laureano Tello, Saúl Nelle, Federico Recalde, Facundo Rizzi; Valentín Umeres y Sergio Sosa. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Lucas Bruera, Eduardo Vallejos, Franco Marchetti, Lucas Cajes, Enzo Fernández, Franco Costantino y Tomás Garro. GOL: ST 34m Sergio Sosa (VD). CAMBIOS: ST Purita x Barrios (SM), 25m Noir x Mosca (SM), 31m Fissore x Imbert (SM), 32m Costantino x Umeres (VD), 37m González x Gallucci (SM), 43m Vallejos x Lando (VD) y 49m Marchetti x Tello (VD). AMONESTADOS: Rodríguez (SM); Manenti, Umeres, Recalde y Costantino (VD). CANCHA: San Martín. ÁRBITRO: Mariano González.



EL CABEZAZO GOLEADOR DE SOSA TRAS EL MEDIDO CENTRO DE RIZZI





FEDE RECALDE SE DESPRENDIÓ PARA ATACAR Y PROBÓ DE MEDIA DISTANCIA CON BUENOS REMATES.





TODOS LOS ABRAZOS SON PARA SERGIO SOSA, QUIEN MARCÓ DE CABEZA EL ÚNICO TANTO DEL PARTIDO.





EL FESTEJO VIOLETA EN EL VESTUARIO VISITANTE DE LA CIUDADELA. DE LA RIVA, ENTRE EL PROCESO Y LA NECESIDAD DE UN TRIUNFO Luego de la victoria de Villa Dálmine ante San Martín (la segunda que consigue en Tucumán), el entrenador Felipe De la Riva remarcó nuevamente que el objetivo en este torneo es desarrollar y potencia jugadores, aunque reconoció que realizó retoques en la formación ante la necesidad de lograr un resultado positivo para dejar atrás las dos derrotas previas. "Estamos en un proceso de desarrollar a un montón de chicos, aprovechando que el torneo ofrece esa posibilidad y que Villa Dálmine necesita sacar jugadores para capitalizarse y mejorar. La realidad es que este año se apuntó a eso, a jugar con chicos jóvenes que a futuro puedan acomodar al club desde lo económico para que cuando venga el torneo con descensos, el club esté fortalecido", comenzó explicando el DT en diálogo con Orgullo Violeta a la salida de La Ciudadela. Luego agregó: "Nosotros podemos ganar o perder con cualquiera. Perdimos con Tigre de visitante y con Atlético de Rafaela que está muy bien. Después empatamos con Sarmiento en Junín en un partido que pudimos haber ganado y empatamos también con Riestra en un partido en el que fuimos muy superiores. Y hoy ganamos en Tucumán. Creo que para los chicos es un montón". En cuanto a nombres propios, De la Riva mostró su alegría por Umeres (17 años) y también, en esta ocasión, por el debutante Eduardo Vallejos (18): "Es un chico bárbaro que se sumó sobre el final de la pretemporada y se acomodó. Y no es fácil debutar en esta cancha, pero lo hizo bien". Además, el entrenador también reiteró su deseo de "hacer crecer también" a Enzo Fernández y Tomás Garro: "Son jóvenes y hoy tuvieron que esperar, porque necesitábamos sacar un resultado positivo", señaló. Y sobre la diferencia táctica que presentó en Tucumán explicó: "Veníamos jugando con un mediocampo muy abierto, tratando de generar espacios jugando más lírico si se quiere. Hoy nos cerramos en el medio y junto a Nelle jugaron Tello y Recalde, que son dos pibes que te sostienen el equipo por lo que corren y meten". A su vez, destacó el trabajo que hizo Sergio Sosa y deslizó la posibilidad de juntarlo con Catriel Sánchez, una vez que el cordobés supere su lesión: "Quizás ahí encontremos una dupla de ataque. Estamos en la búsqueda del equipo, todavía falta mucho". Finalmente, De la Riva se refirió al próximo compromiso del Violeta, que el próximo domingo deberá visitar a Gimnasia de Mendoza. "Este ha sido un viaje muy largo y tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer de cara al partido en Mendoza. Tengo miedo que dos viajes tan largos y desgastantes nos dejen secuelas físicas y no lleguemos de la mejor manera a los playoffs. Así que voy a pensar bien qué conviene, porque quiero tener el equipo completo para los playoffs. Por eso, quizás armemos algo alternativo para ir a Mendoza". TRES DEBUTS EN EL VIOLETA En la calurosa noche tucumana del último domingo, tres jugadores tuvieron sus primeros minutos oficiales con la camiseta de Villa Dálmine. El defensor juvenil Eduardo Vallejos (categoría 2002; de la cantera del club) hizo su estreno absoluto en Primera División cuando ingresó en los instantes finales en reemplazo del contracturado Facundo Lando. Por su parte, Franco Costantino suplantó al juvenil Valentín Umeres (categoría 2003) a los 32 minutos del segundo tiempo y, así, después de haber estado en distintas convocatorias en temporadas anteriores, finalmente tuvo su debut oficial en el Violeta (la última temporada jugó en el Deportivo Guadalajara de la Tercera División de España). Finalmente, cuando el partido se moría, el mediocampista Franco Marchetti (inferiores en Argentinos Juniors y con un paso previo por Villa San Carlos) entró en lugar de Laureano Tello y también hizo su estreno en el equipo de nuestra ciudad. Con su ingreso, las once "caras nuevas" que se sumaron para este Torneo de Transición ya vieron acción y, ahora, ya son 13 los jugadores que vistieron por primera vez la camiseta Violeta en este certamen, destacándose la participación de Umeres (17 años; jugó los cinco partidos y en los últimos dos fue titular) y, ahora, del "Flaco" Vallejos (18 años). Y entre los juveniles que esperan su chance, el delantero Lucas Cajes (20) estuvo el domingo por primera vez en el banco de suplentes.

EDUARDO VALLEJOS, DE 18 AÑOS, HIZO SU ESTRENO ABSOLUTO EN TUCUMÁN.

