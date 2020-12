La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/dic/2020 Primera D:

Puerto Nuevo recibe esta tarde a Muñiz







El Portuario buscará su segunda victoria en este Torneo de Transición. Juega desde las 17.10 en el estadio Carlos Vallejos. Por la quinta fecha de la Zona Reválida del Torneo de Transición de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá hoy a Muñiz desde las 17.10 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, con arbitraje de Fernando Cruz. Para el conjunto dirigido por Gastón Dearmas será su último compromiso del año como local y su anteúltima presentación, dado que en la sexta fecha quedará libre y, luego, en la séptima y última, visitará a Yupanqui. Después de las dos derrotas iniciales, el Portuario acumula dos juegos sin caídas, con victoria en casa sobre Juventud Unida y el empate frente a Centro Español como visitante de su última presentación. Así, las posibilidades del Auriazul de acceder al Reducido por el segundo ascenso son mínimas. De hecho, para mantenerse con chances de llegar con vida a la última jornada, en esta quinta fecha, el equipo de nuestra ciudad necesita vencer a Muñiz y esperar que Juventud Unida no le gane a Central Ballester (Argentino de Rosario quedará libre en esta oportunidad). Igualmente, el panorama del Auriazul para alcanzar la primera posición es sumamente complejo, porque en el mejor de los casos solo puede aspirar a igualar la línea de Argentino de Rosario y para ello debería superarlo en diferencia de gol cuando hoy el Salaíto tiene +5, mientras Puerto Nuevo acumula -3. Pero más allá de esto, Dearmas aprovechara estos últimos dos encuentros para seguir desarrollando al plantel que conformó para este certamen y que continuará en la próxima temporada. "Tonga" viene dándole continuidad a prácticamente la misma formación titular y para el duelo de hoy recuperará a Facundo Ibáñez, quien cumplió las dos fechas de sanción por su expulsión en Rosario. Los otros dos encuentros de la quinta fecha de la Zona Reválida también se jugarán esta tarde: Central Ballester vs Juventud Unida y Yupanqui vs Centro Español, ambos desde las 17.10 horas.

EL AURIAZUL IGUALÓ 0-0 ANTE CENTRO ESPAÑOL EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN (FOTO: GABRIEL PALLADINO PARA PRENSA PUERTO NUEVO) EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 47. En 46 partidos, Puerto Nuevo ganó 19 veces, Muñiz logró 15 victorias y empataron en 12 oportunidades. El Auriazul marcó 63 goles, mientras Rayo Rojo convirtió 55. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 23 partidos, Puerto Nuevo ganó 8 (32 goles) y Muñiz se impuso en 9 (30 goles). Empataron 6 veces COMO LOCAL MUÑIZ. En 23 encuentros, Puerto ganó 11 (31 goles) y Muñiz venció en 6 oportunidades (25 goles). Empataron 6 partidos EL ULTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA. El domingo 12 de mayo de 2019, por la 30ª fecha de la Primera D 2019/20, Puerto Nuevo se impuso 1-0 con gol de Julián Sprovieri. EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 7 de diciembre de 2019, por la 13ª fecha de la Primera D 2019/20, Muñiz derrotó 2-0 al Portuario en cancha de Juventud Unida con goles de Maximiliano Saura y Tomás Penayo. APOSTILLAS: Como local, Puerto Nuevo suma 2 victorias consecutivas. La última caída en Campana fue el martes 2 de mayo de 2017, por la 24ª fecha del Campeonato 2016/17: fue por 1 a 0 con gol de Maximiliano Gallardo para el Rayo Rojo. Como visitante, el Auriazul registra dos derrotas en fila. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO LOCAL DE 1997 El sábado 8 de marzo, por la 2ª fecha del Torneo Clausura de la Temporada 1996/97 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 1-0 con gol de Nolberto Miño en lo que fue el primer partido oficial del Portuario en el estadio Carlos Vallejos. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: PUERTO NUEVO (1): Luciano Menón; Cristian Pérez, Daniel Pantano, Claudio Colarussa y Juan Gamarra (Gastón De Armas); Damián Rivas Karlic, Nolberto Miño (Aristides Agotegaray), Rubén Álvarez Chacón y Sebastián Bentiboglio (Gastón Guevara); Juan Carlos Segovia y Juan José Cerrutti. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Germán Águila y Lisandro Cardozo. MUÑIZ (0): Jorge Mariño; Andrés De Bernardis, Sergio D´Ascola (Juan Carlos Tobar), Rodolfo Ferjanic y Gustavo García; Gustavo Pereteit, Luis Martínez (Paredes), Pedraza y Mario Ponce; Esteban Martínez y Roberto Pereyra (Motos). DT: Luis González. SUPLENTES: Ramírez y Edison Mosegue. GOL: PT 30m Nolberto Miño (PN). EXPULSADOS: ST 28m García (M) y 45m Ferjanic (M) CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Claudio Casares. RECAUDACIÓN: $690. TERCERA: Puerto Nuevo 5 (Lisandro Cardozo -3-, Mariano Tamburini y H. Cardozo) - Muñiz 1.

Primera D:

Puerto Nuevo recibe esta tarde a Muñiz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar