La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/dic/2020 Cayó sobre el capot







El motociclista lesionado tiene 61 años, y fue trasladado por el SAME hasta el Hospital San José. El domingo por la mañana tuvo lugar un nuevo accidente en uno de los "puntos calientes" del tránsito en la ciudad: Avenida Rivadavia y Colectora Sur. En esta oportunidad, un motociclista quien intentaba ingresar a la colectora con su Gilera Smash, impactó en el frente de un Volkswagen Gol que realizaba la maniobra contraria. Según testigos consultados en el lugar, el hombre de 61 años cayó sobre el capot del auto, sin embargo no habría experimentado lesiones de gravedad en el trance. Ya con un móvil del SAME en el lugar, fue trasladado hasta el Hospital San José donde fue asistido.

Según testigos, al impactar con el Gol, el motociclista cayó sobre el capot del vehículo.





Avenida Rivadavia y Colectora Sur: uno de los "puntos calientes" del tránsito en Campana.

#Dato choque en Colectora Sur y Av Rivadavia, frente a Donato. Una Gilera Smash y un Volkswagen Voyage. El conductor de la moto (61 años) con un golpes varios fue trasladado por ?? SAME al hospital San José. Presente en el lugar Comando ?? zona 7. ?? Precaución, calzada reducida pic.twitter.com/l11CvyNqaV — Daniel Trila (@dantrila) December 27, 2020

