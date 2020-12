La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/dic/2020 Papadopulos declaró que no vio al chico y a su madre a los que atropelló en Flores







Así lo indicó el abogado del joven que permanecía detenido, Roberto Herrera. Ricardo Papadopolus, el joven de 23 años que atropelló a un niño de cinco años y a su madre, provocando la muerte del menor, en el barrio porteño de Flores aseguró que no pudo verlos a causa de un camión que se le cruzó con semáforo rojo al declarar frente al fiscal del caso. Así lo indicó el abogado del joven que permanecía detenido, Roberto Herrera, después que Papadopolus declarara por zoom a ante el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 55, Augusto Troncoso, que lleva adelante la investigación del trágico hecho ocurrido en la noche del pasado jueves 17 de diciembre en la esquina de Directorio y San Pedrito. Herrera dijo que su defendido aseguró que no había ingerido alcohol, que pasó con el semáforo en verde, y que no pudo ver a Débora Agosti y a su pequeño hijo Isaac porque un camión "le obstaculizó la visión". El joven, quien no respondió preguntas, indicó que no pudo obtener su licencia de conducir al no pasar el examen psico-técnico, por no saber dibujar. El abogado recordó que las familias de la comunidad gitana suelen enviar a sus hijos a la escuela a cursar hasta segundo grado. Por otro lado, señaló que "se distrajo" por la acción temeraria del camionero y que escapó por "miedo", ya que no poseía registro de conducir. Para el representante de la familia del chico fallecido, Gabriel Becker, se trató de una declaración "breve y vergonzosa", e insistió en que no puede no haber visto a las víctimas, ya que, en las imágenes de cámaras de seguridad, se nota que la mujer intentó resguardar a su hijo.



