La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/dic/2020 Se retomará la recolección nocturna los días sábados







Por modificaciones en la logística, a partir de este sábado 2 de enero, el servicio volverá a realizarse a desde las 18 en el casco urbano y los barrios Dálmine y Siderca. Por ello, los domingos no habrá recolección. El cronograma de recolección de residuos domiciliaria de la empresa Agrotécnica Fueguina sufrirá modificaciones, retomando sus servicios nocturnos los días sábados. Así lo informó la Subsecretaría de Higiene Urbana del Municipio -dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana- quien, por modificaciones en la logística, se realizará a partir de las 18 horas en el casco urbano y en los barrios Dálmine y Siderca. Conforme a ello, los domingos no habrá servicio de recolección nocturna. Estas modificaciones regirán a partir de este fin de semana, 2 y 3 de enero, por lo que se solicita a los vecinos respetar el nuevo cronograma. Este viernes 1, en tanto, la empresa no prestará servicios por el feriado nacional por el feriado de Año Nuevo.



EL Servicio volverá a realizarse a desde las 18 en el casco urbano y los barrios Dálmine y Siderca.



Se retomará la recolección nocturna los días sábados

