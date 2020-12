La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/dic/2020 Un brindis por el Humedal del Río Luján







2020 es un año bisiesto, l os primeros 20 no sólo de una centuria sino de un milenio. Atravesado por una pandemia este año como un furioso vendaval remitió nuestro imaginario a personajes de La Peste de Camus, Saramago y su Informe sobre la ceguera , Jack London con La peste escarlata , sólo para hacer mención a algunos. "Confinados" como lo dieron en llamar quienes tomaron a la cuarentena como un acto punitivo, o aislados físicamente en resguardo propio y de los demás, gran parte del año nos guió y aún sigue siendo así, la certeza de que la distancia física es la prevención por excelencia para la Covid-19. Pero mes a mes en 2020 también tuvo fechas significativas, aquellas que nos recuerdan cumpleaños, festejos, fiestas patrias. Vecinos del Humedal cumplimos 10 años en 2020. Una década de logros y también de tareas pendientes. Arrancamos el año en el marco de un nuevo colectivo en defensa de los humedales conformando a A SAC, Asamblea Socio-Ambiental Campana. En febrero celebramos el Día Internacional de los Humedales, en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y curiosamente en ese diálogo en el mirador, bajo las campanillas, por el sendero de talas, entre visitantes asombrados por una belleza única las palabras se multiplicaron. A pesar del distanciamiento físico, circularon las ideas, las voces, las pintadas, la música y los poemas. Todos ellos dieron cuenta de la urgencia socioambiental por la que atravesamos. Los incendios, la destrucción de humedales, el ninguneo de su importancia en l as políticas públicas locales , la contaminación de nuestros ríos a causa de la codicia desmedida de "las industrias a las que les interesa el país", todo ello se manifestó tal vez con mayor fiereza en la idea de que el "confinamiento acallaría las voces". Sin embargo no fue así. Se hizo sentir en cientos de jóvenes que advierten que el bienestar general es responsabilidad de todos. Como integrantes de Vecinos del Humedal generar conciencia y participación ciudadana en defensa de nuestro territorio fue i ndudablemente el deseo que motorizó gran parte de las acciones de nuestro grupo. Fruto de ello son Los guardianes del humedal, el maravilloso trabajo realizado entre la Escuela 4 de Río Luján, su cuerpo docente y las familias. Llevaron sus conocimientos más allá del territorio y lo difundieron a través de muestras, videos, canciones. Así ocurrió también con diferentes escuelas y en distintas plataformas digitales lo cual nos facilitó intercambiar vivencias y poner de relieve los peligros que acechan sobre nuestro humedal. Pero 2020 tuvo la particularidad de fecundar en medio de l a soledad de nuestros hogares una amplia red de organizaciones enlazadas intergeneracionalmente y con una fuerte presencia de jóvenes. Esto ocurrió a nivel nacional también pero la particularidad de l o que se fue gestando a nivel local, aquí en este encastre industrial de Zárate- Campana, es una intervención activa y creativa del espacio público que se amplifica cada día más.





Un brindis por el Humedal del Río Luján

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar