La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/dic/2020 Olvidados:

De todo un poco (parte 33)

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras

Olvidados: Perdón, Gracias, Disculpa. ¿Agregamos Respeto? En este último domingo, se celebró en la liturgia católica el Día de la Sagrada Familia, en las homilías sobre el Evangelio, se escuchó a los celebrantes el tema objeto de esta nota. Tres palabras que nunca deben olvidarse en las discusiones familiares, aplicables también a muchas interrelaciones de las personas en sociedad: Perdón, (absolución, indulgencia; acción de perdonar, o no), cuando se ha cometido algún error que atañe a nuestra relación con otra persona; Gracias, cuando alguien nos hizo algún servicio o simplemente nos cedió el paso, acción de agradecer; Disculpa, considerado como una expresión para pedir perdón, que una persona siente al haber causado un daño, por lo que "se disculpa", por lo que existe una variante en la intención. Hecha esta aclaración, sin entrar en un terreno que no me corresponde, si hablamos en términos de política social o significado social de la interpretación bíblica, sería ideal, que quienes cometen errores en la función, deben tratar de subsanarlos pidiendo perdón o disculpas, buscando y agradeciendo la voluntad del damnificado, en este caso el pueblo. Hete aquí, (aquí tienes, ve ahí, se trata de una fórmula literaria para llamar la atención…), que todas las acciones que se realicen políticamente, no buscan inducir el perdón o la disculpa, sino que se sigue supuestamente considerando según los hechos, que lo que se hizo "está bien hecho", "porque la razón la tengo yo", "no hice nada malo", "soy una pobre víctima". Para parecer el héroe de historietas que creo se llama THOR, falta decir "YO TENGO EL PODER". Tómese este párrafo como la consideración de una simbiosis abstracta, generada sobre hechos no definidos específicamente, pero que, ha lugar (Fórmula que se utiliza sobre todo en el lenguaje jurídico para expresar que se dan las condiciones necesarias para que suceda algo, para poder ser considerados posibles. Dentro de la vida en una sociedad democrática es jurídicamente imperativo la utilización del concepto del respeto. Si consideramos que el respeto es un derecho exigible para todos los ciudadanos, en el caso de las autoridades y de quienes lideran las asociaciones públicas y privadas, deben ganárselo y mantenerlo con sus actos. No viene dado per se (expresión latina cuyo significado es "por sí mismo" o "en sí mismo") con el cargo, ni es incondicional. Los líderes elegidos democráticamente deben tener hacia sus electores el respeto, la fidelidad y el valor necesario para defender las posiciones que sostienen y escuchar la voz de quienes no piensan igual, no viven igual y tienen sus legítimas demandas pues ellos son también parte del pueblo que gobiernan que es el soberano que los eligió. La desconfianza generalizada en el sistema político no se identifica con ninguna posición partidaria, existiendo altos índices de desconfianza y desaprobación de la gestión de gobierno. Escuchar, priorizar y disminuir esa desconfianza es la tarea central para todos, no solo para el gobierno. Se deben generar las acciones necesarias para recuperar la confianza en el sistema político, siendo lo primordial terminar con promesas incumplidas, expectativas insatisfechas y recriminaciones mutuas que lo único que logran es ahondar las diferencias en los distintos sectores, que se producen principalmente por la falta de respeto a las garantías constitucionales, aplicación de la justicia y legislación vigente que inhiben la profundización de las medidas económicas necesarias para salir de esta pre estanflación. Las personas necesitan que les hablen desde el respeto, la probidad, la transparencia y la igualdad de trato. No transformemos la democracia en una dictadura. Los puestos de gobierno no pueden ser ocupados por los más polémicos y disruptivos, o por ideologías sectarias y radicalizadas. No es posible la democracia del respeto desde la intolerancia ni la falta de educación. Como sistema político moderno, es una forma de vivir en sociedad, debiendo fundamentarse en una serie de premisas: Justicia, libertad, igualdad, respeto, participación, pluralismo y tolerancia. Fuente: latercera.com; RAE.-

