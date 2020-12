La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/dic/2020 Calendario Maya:

Águila 2 - Energía del 29/12/2020 - Onda Encantada del Mago

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. El Águila ve más allá de lo aparente. Mente clara y objetiva. Visión amplia y nítida. Viene a curar heridas del pasado. Expansión de conciencia. DÍA 157 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 17 - GAMA. 3ER DÍA DE LA SEMANA AZUL DE LA LUNA RÍTMICA DEL LAGARTO, LUNA 6 (DESDE EL 13/12 AL 9/1/21). LA PACIENCIA TRANSFORMA LA CONDUCTA. HRAHA (MANTRA). GAMA - CHAKRA TERCER OJO - PACÍFICA. "La iluminación completa la evolución de la profecía". Kin 15 - Águila 2 guiada por la Mano. El Tono 2 nos marca el desafío que tenemos que pasar en estos 13 días. Son los obstáculos que se interponen con el propósito que nos pide el Mago. El 2 es inestable, es la polaridad, y va a hacer que la Energía del Águila este fluctuante, inestable, durante esta Trecena. El Águila en sombras vive en el pasado, y del pasado, y el Mago nos pide estar en tiempo presente. Aquí se marca claramente el camino a seguir, nada de volver atrás, dejemos la película de Michael Fox, bajémonos del Lorian y vibremos en momento presente. Una trecena donde mirar a nuestro interior y ser objetivos, vernos como salidos del cuerpo para encontrar valor en nosotros mismos. Vernos desde arriba, para poder observar todo el contexto. No siempre es lo que parece. Elevarnos, eso nos pide el Águila, para evitar el control y los roces con nuestro entorno. Vincularnos con entrega, confianza y generando conexiones, positivas, profundas y duraderas, NADA DE RELACIONES ADICTIVAS. El Águila nos predispone a estar también muy mentales, ojo con pasarse de rosca y estar con pensamientos muy obsesivos, y con ambiciones desmedidas. Son días donde emprender el vuelo nos viene de 10, para encontrarle la vuelta a las cosas, a dejar de ver siempre lo mismo, poder ser objetivos, ver cada situación sabiamente, y determinar después si es mejor hablar o callar para no sumar conflictos. Impregnarse de la inteligencia que nos trae el águila nos ayudará a no ser controladores, ni atacar con pico y garras. Salirnos del estado de permanente alerta es una buena opción para poner esta energía en eje y vivir el aquí y el ahora. Dejar de preocuparse por lo que puede pasar, las obsesiones y el control excesivo no son buenos consejeros. Excelente día para reuniones laborales, aunque estemos casi finalizando el gregoriano y pensemos más en vacacionar que en reuniones de trabajo, buenísimo para presentar un proyecto, para arreglar cosas legales. Estar súper productivos, aunque sea ordenando la casa, o haciendo tareas pendientes, día para dar pasos firmes y sostenidos son las cosas que nos dejará el Águila en el día de hoy y durante esta Trecena siempre y cuando estemos vibrando en positivo. Día de empresas y negocios. Buena jornada para todos. IN LAK ECH!!! Bonus conocimiento: el Águila y la Semilla son las 2 Energías regidas por Júpiter, y la noche y el guerrero regidas por Saturno, lo digo por la tan mencionada conjunción que se dio el 21/12, noche y semilla son energías que van a estar trabajando fuertemente el próximo Año Maya SEMILLA 3. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Águila 2 - Energía del 29/12/2020 - Onda Encantada del Mago

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar