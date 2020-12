La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/dic/2020 Efemérides del día de la fecha, 29 de Diciembre







DÍA DEL BROMATÓLOGO En este día se conmemora la jornada en la que se recibieron los primeros Licenciados en Bromatología del país: Raúl Tolomey, Rubén Peruzzo, Bartolo Tolomeo y César Stöckli. Los estudiantes iniciaron la carrera en el año 1972 y, con esfuerzo y dedicación, se recibieron en el año 1976. Más adelante, en el año 1986, la Universidad Nacional de Entre Ríos creó la Facultad de Bromatología. Hoy se homenajea a los bromatólogos por su contribución diaria al fortalecimiento de la seguridad de los alimentos. La bromatología es la ciencia que estudia la composición, las propiedades, los ingredientes, los procesos de fabricación y el almacenamiento de los alimentos. VÉLEZ SARSFIELD SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL NACIONAL 1968 Hace 52 años Vélez se consagraba campeón del Campeonato Nacional 1968 y daba su primera vuelta olímpica en la era del profesionalismo. El equipo dirigido por Manuel Giúdice e integrado por Antonio Moreyra, Daniel Willington, Omar Wehbe, José Luis Luna y Carlos Bianchi debutó venciendo 3 a 1 a San Martín de Tucumán en el Estadio La Ciudadela (Tucumán). Luego de vencer a Belgrano de Córdoba en el Estadio José Amalfitani, "El Fortín" cayó frente a San Lorenzo 2 a 1. En el siguiente partido empató 1 a 1 contra el Racing. En la última fecha, Racing y River, los líderes del torneo, empataron 1 a 1 lo que benefició a Vélez, ya que, al ganar 2 a 0 contra Huracán igualó en puntos a estos equipos. Esto provocó que el campeón se definiera con un triangular entre los mismos en El Viejo Gasómetro.Allí River tuvo un gran comienzo puesto que le ganó a "La Academia" 2 a 0 con goles de Jorge Dominichi y Oscar Más. No obstante, contra el conjunto de Giúdice los "millonarios" se tuvieron que conformar con el empate 1 a 1 en un partido polémico por el arbitraje de Guillermo Nimo. Finalmente, "El Fortín" se enfrentó contra Racing en un partido lleno de emociones; apenas inició el encuentro Antonio Moreyra puso en ventaja al equipo de Liniers pero 20 minutos después Humberto Maschio empató. En el segundo tiempo Wehbe fue imparable al convertir los 3 goles que sellaron el triunfo 4 a 2 (el otro gol de Racing lo convirtió Jaime Martinoli): "aquel equipo de Vélez te daba una seguridad total. Sabíamos que no podíamos perder, estábamos convencidos de nuestro juego. Y afuera éramos un grupo espectacular, no existían los problemas" manifestó Wehbe. A lo largo de todo el campeonato, el equipo ganó 11 partidos y empató y perdió 3. "TIME IN A BOTTLE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1973, el sencillo "Time in a Bottle" de JimCroce destronaba a "Themostbeautifulgirl" de Charlie Rich del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Youdon´tmessaroundwithJim" (1972) y compuesta por el cantante estadounidense, la canción fue escrita la noche en la que se enteró que su esposa estaba embarazada. Lamentablemente, 3 meses antes de llegar a la cima del "Billboard", Croce falleció en un trágico accidente de avión.



Efemérides del día de la fecha, 29 de Diciembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar