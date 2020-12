La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/dic/2020 Breves: Fútbol

29 de Diciembre de 2020







COPA DIEGO MARADONA Camino al superclásico del próximo sábado, Boca Juniors y River Plate consiguieron sendas victorias que le permitieron quedar como líderes de la Zona Campeonato A de la Copa de la Liga Profesional. El Xeneize derrotó 3-0 a Huracán, mientras el Millonario superó 2-1 a Arsenal. Así, ambos suman 7 unidades y quedaron tres por encima de Argentinos Juniors, que ayer perdió 2-0 con Independiente en La Paternal. En tanto, en la Zona Campeonato B, Banfield logró su tercer triunfo consecutivo al vencer 2-1 como visitante a Colón de Santa Fe. Con este resultado, el Taladro suma 9 puntos y dejó atrás a Talleres (5) y Gimnasia (4), que ayer igualaron 2-2 en La Plata. La fecha de este grupo se cierra esta noche con el duelo Atlético Tucumán (1) vs San Lorenzo (1). En la Zona Complementación A, Defensa y Justicia le ganó 2-1 a Patronato y quedó como único líder con 7 puntos, aunque hoy puede ser alcanzado en los dos partidos que completan la jornada: Aldosivi (3) vs Rosario Central (4) y Unión (1) vs Lanús (4). Finalmente, en la Zona Complementación B, Newells extendió su buena racha al vencer 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero y llegar a 9 puntos. En cambio, Vélez no pudo mantenerse perfecto: perdió 3-2 con Estudiantes (LP), que cortó una serie de 15 partidos sin ganar. En el inicio de la fecha de este grupo, Racing Club goleó 6-1 a Godoy Cruz. PRATTO, A HOLANDA La semana comenzó con una gran sorpresa en el mundo River Plate: Lucas Pratto seguirá su carrera en el Feyenoord de Holanda. El Oso, que quedó en la historia del Millonario por haber sido la compra más cara del club, pero también por haber le convertido dos goles a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018, se marcha a préstamo hasta junio, sin cargo y con una opción de compra que se definirá próximamente. Ya este lunes no fue al entrenamiento y en breve viajará a Holanda para hacerse la revisión médica y firmar su contrato. Con La Banda, el atacante disputó 109 partidos y convirtió 26 goles. ASCENDIÓ ALMIRANTE Con su victoria 2-1 ante Acassuso y favorecido por las derrotas de Villa San Carlos (1-2 con Comunicaciones) y Tristán Suárez (0-1 con J.J. Urquiza), Almirante Brown ganó la Zona Campeonato del Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana y, de esa manera, consiguió el ascenso a la Primera Nacional, dado que ya se había consagrado en el Torneo Apertura de la pasada temporada. El segundo ascenso se definirá se definirá en un Reducido del que participarán los equipos que participaron de la Fase Campeonato y los ganadores de las dos zonas de la Fase Reválida. PRIMERA C Real Pilar goleó 6-0 a Lamadrid y se consolidó en la cima de la Zona Campeonato con 10 unidades, quedando muy bien perfilado para acceder a una hipotética final con Cañuelas (6), ganador del Torneo Apertura. Igualmente, el Tambero se mantiene en carrera por el ascenso directo después de vencer 2-1 como visitante a Argentino de Merlo. Esta quinta fecha se completó con la victoria de Dock Sud sobre Laferrere por 2-0. PRIMERA A FEMENINA River Plate completó el cuadro de semifinales de la Primera A del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Millonario goleó 5-0 a Independiente en Cuartos de Final y así se convirtió en el rival de UAI Urquiza por un boleto a la final. Del otro lado del cuadro se medirán Boca Juniors y San Lorenzo.



Breves: Fútbol

29 de Diciembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar