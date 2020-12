La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/dic/2020 Primera Nacional:

El domingo, Atlético de Rafaela venció 2-1 como local a Gimnasia de Mendoza con tantos de sus dos goleadores, Claudio Bieler y Enzo Copetti (acumulan 5 conquistas cada uno en el certamen). De esta manera, el equipo dirigido por Walter Nicolás Otta logró su cuarta victoria consecutiva y lidera la Zona B con 13 puntos. Sin embargo, no pudo ampliar su ventaja como puntero porque Sarmiento de Junín también volvió a ganar: ayer superó 2-1 como visitante a Deportivo Riestra y llegó a 10 unidades con un partido menos (tiene pendiente el segundo tiempo frente a Defensores de Belgrano). Hoy, también Tigre buscará volver a ponerse a tres de Atlético de Rafaela cuando reciba a Defensores de Belgrano desde las 19.20 horas en el cierre de esta Zona B de la Fase Campeonato. Por la Zona A, Agropecuario de Carlos Casares (10 puntos) sostuvo su ventaja sobre Platense (9) al conseguir una agónica igualdad en Vicente López gracias a un (polémico) penal convertido por Brian Blando en tiempo adicionado para el 1-1 final. Y con ese resultado, el Sojero mantuvo también la punta, dado que Estudiantes de Buenos Aires (8) cayó anoche 2-1 como visitante frente a Deportivo Morón (5). Así también renacieron las chances de Estudiantes de Río Cuarto (7), que el domingo venció 2-1 a Ferro Carril Oeste (3), al tiempo que Atlanta (5) igualó 1-1 con Temperley (5). En tanto, en la Zona A de la Fase Reválida se dieron los siguientes resultados: Barracas Central 2-1 Guillermo Brown, Belgrano 2-0 Nueva Chicago, Independiente Rivadavia 0-1 San Martín (SJ) y Mitre 2-2 Alvarado. Así, tres equipos quedaron cortados en la pelea por los dos boletos a los playoffs: Barracas Central (13 puntos), San Martín (11) y Belgrano (10). Mientras en la Zona B, Almagró goleó 4-0 a All Boys y quedó como único líder con 12 unidades. Santamarina (6) quedó ahora muy lejos tras caer ayer 3-1 como local ante Brown de Adrogué (6), mientras ni Gimnasia (7) ni Instituto (8) pudieron mantener la diferencia con el Tricolor tras igualar 1-1 en Jujuy. Hoy completan Quilmes (7) y Chacarita (1), que se enfrentan desde las 17.10 horas.



Primera Nacional:
Rafaela está intratable y Sarmiento no afloja

