Mientras desde la oposición hablaron de la falta de un freezer en el Hospital, desde la Secretaría de Salud aseguran que las dosis de Sputnik V no llegaron a la ciudad por una simple cuestión de calendario de distribución. Ayer comenzó oficialmente en todo el país el programa de vacunación. Desde la Secretaría de Salud Municipal se había asegurado que esto mismo pasaría en Campana, aunque finalmente se confirmó que las vacunas llegarán el lunes 4. Mientras que voceros de la oposición hablan de la falta de un freezer en el Hospital, de acuerdo al oficialismo las dosis de Sputnik V no llegaron a Campana por una simple cuestión de calendario de distribución. "Muchas ciudades, no solo Campana, van a recibir sus primeras vacunas la semana que viene, como por ejemplo Exaltación de la Cruz ó San Miguel", aseguró Cecilia Acciardi, secretaria de Salud. "Damos 60.000 vacunas promedio al año, así que tenemos sobrada experiencia y todo el equipamiento necesario para encarar este plan de vacunación", destacó la titular de Salud, quien cuestionó los dichos de algunos concejales opositores: "Realmente me sorprenden algunas declaraciones de concejales de la oposición, que salen a decir cosas que están lejos de la verdad. La realidad es que nos informaron que las vacunas llegarán a Campana el 4 de enero y esto se debe a la logística de Provincia, no a otra situación". Esas primeras vacunas estarán destinadas al personal de salud, con prioridad al que se desempeña en terapias intensivas. Posteriormente, se comenzará a vacunar a la población en 3 establecimientos educativos designados por la provincia. La vecina ciudad de Zárate comenzó a vacunar ayer y con el intendente Cáffaro a la cabeza, acompañado por todo su equipo de salud, se mostraron muy felices del comienzo del programa.



Finalmente se confirmó que las vacunas llegarán a Campana el lunes 4.



