La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/dic/2020 Espectacular vuelco de una ambulancia en la Ruta 9







Es una unidad 0KM adquirida en Rosario que iba a ser puesta en servicio en Ezeiza. Sólo daños materiales. Ayer pasadas las 7 de la mañana, una ambulancia de la empresa Grupo Emeger volcó a la altura del kilómetro 74, mano a Capital Federal. Aparentemente por una distracción, su conductora perdió el control del vehículo y golpeó contra el guardarrail central, para luego volcar y quedar mirando hacia Campana. Se trata de una unidad 0Km que, junto a otra más, viajaban desde Rosario hacia el aeropuerto de Ezeiza donde iban a ser puesta en servicio de la empresa de emergencias médicas de capitales santafecinos. La conductora, una paramédica de 38 años, tenía sólo golpes y no quiso ser trasladada por el SAME hasta el Hospital San José. Una vez realizadas las actuaciones y liberado el lugar, una hora después se subió a la ambulancia de su compañero, y continuó viaje hacia el aeropuerto. En el lugar estuvieron presentes efectivos del Comando Patrulla asignados a la zona 7, Defensa Civil que se encargó de remediar el derrame de combustible, Bomberos que desactivaron la batería del vehículo, y personal del concesionario de la autovía que retiró el vehículo siniestrado





#Dato VIDEO ️ una ambulancia de EMERGER que iba de Rosario a Ezeiza chocó el guararrail y volcó, la conductora resultó ilesa, la otra ambulancia esperó en la playa de la estación de servicio Axion del Km 72. El accidente no involucró a otro vehículo, pero generó 1km de cola pic.twitter.com/SRTTQpTELa — Daniel Trila (@dantrila) December 29, 2020

Espectacular vuelco de una ambulancia en la Ruta 9

