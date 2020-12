La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/dic/2020 Primera D:

QUEDÓ COMO ESCOLTA Por la quinta fecha de la Zona Reválida, además de Puerto Nuevo 4-2 Muñiz, también jugaron: Yupanqui 1-2 Centro Español y Central Ballester 1-1 Juventud Unida. Por estos resultados, el Portuario quedó como único escolta con 7 unidades. En tanto, por la Zona Campeonato, Sportivo Barracas le ganó 3-0 a Defensores de Cambaceres y se transformó en el único líder con 8 puntos. Como escoltas, con 6 unidades, se ubican Claypole (empató 2-2 con Lugano) y Liniers (igualó 0-0 con Deportivo Paraguayo. Se impuso 4-2 con goles de Nazareno Gómez, Kevin Redondo y un doblete de Enzo Moreno. Así, sumó 7 de los últimos 9 puntos y todavía puede pelear el primer lugar de la Zona Reválida, aunque dependerá de otros resultados. Después de las dos derrotas iniciales, Puerto Nuevo encontró la senda positiva y por allí sigue avanzando en este Torneo de Transición de la Primera D: ayer venció 4-2 como local a Muñiz y, de esa manera, cosechó 7 de los últimos 9 puntos que disputó en el certamen. Con esta racha, el Auriazul se ubicó como escolta del líder Argentino de Rosario y todavía mantiene vivas sus chances de alcanzar el primer lugar de la Zona Reválida (único boleto al Octogonal por el segundo ascenso), aunque dependerá de otros resultados para llegar a la última jornada con esa posibilidad. En ese sentido, en la próxima y anteúltima fecha quedará libre y necesitará que Juventud Unida supere al Salaíto y que Centro Español no derrote a Central Ballester. Difícil, pero no imposible. EL PARTIDO Para recibir al Rayo Rojo, el entrenador Gastón Dearmas decidió dos modificaciones: Uriel Huarte jugó como lateral izquierdo (en lugar de Ezequiel Ramón), mientras que Santiago Palacio suplantó a Eliseo Aguirre. Y el ingreso de "Chicho" fue clave en las virtudes que tuvo ayer Puerto Nuevo: jugó como "doble 5" junto a Kevin Redondo y permitió que Nicolás Colombano se soltara para ir a buscar las espaldas del mediocampo rival. Y ese trabajo de "Colo" resultó fundamental, al punto que asistió en tres de los cuatro goles. En el primer tiempo, el Portuario se mostró más preciso con el balón y supo manejarlo para jugar incluso entre líneas, especialmente por el sector derecho. Y por ese sector construyó la jugada que derivó en la apertura del marcador: Colombano fue al área a buscar la cesión de Moreno y metió el buscapié para la llegada de Gómez, quien entrando por el medio definió sin oposición. En ese buen pasaje del Auriazul, el sampedrino ya había generado una acción similar, mientras que Lojda no había podido definir con contundencia de cara al arquero Contreras en un buen contragolpe. Tras el gol, el equipo de nuestra ciudad ya no dispuso con claridad del balón, se debió reacomodar por la salida de Lojda (afectado por un pelotazo) y terminó sufriendo el empate en tiempo adicionado, cuando Villafañe guapeó un rebote en la puerta del área y definió ante el achique de Balbuena. Fue un duro golpe, que incluso dejó secuelas en los primeros minutos del segundo tiempo, cuando Puerto Nuevo flaqueó en la zona defensiva y Muñiz merodeó el gol. Pero el Auriazul salió de esa situación de la mejor manera: Redondo recuperó, se lanzó al ataque y habilitó a Colombano, quien dentro de área se la devolvió atrás. El remate del capitán fue débil y al medio y necesitó de la complicidad de Contreras (aplaudió el balón) para convertirse en el 2-1. La ventaja le permitió reordenarse a los dirigidos por Dearmas, que controlaron el trámite y lograron ampliar el marcador a los 28 minutos: Gómez armó un jugadón por derecha, se metió por la línea hasta el área chica y le sirvió el gol a Moreno, que llegó libre por el segundo palo. El 3-1 relajó al Portuario y, en la desesperación, Muñiz se lanzó a campo rival con centro cruzados como principal argumento. Y en uno de ellos, a los 35, Ledesma estableció el descuento de cabeza. Fueron minutos de incertidumbre para el local, que pudo haber sufrido el empate a los 38, cuando Camargo le erró al arco después de una cesión de Ledesma dentro del área. En ese marco, la tranquilidad recién llegó en tiempo adicionado: Colombano se escapó por derecha y tuvo paciencia y claridad para esperar la llegada de Moreno, quien definió casi de la misma manera que en el tercer gol: empujando un centro bajo casi junto al segundo palo. Con su doblete, el atacante confirmó que los tres puntos se quedaban en el barrio Don Francisco, para ratificar el buen presente del equipo y para, además, mantener viva la ilusión de seguir en la pelea en la última fecha de esta Zona Reválida. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (4): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Santiago Candia, Sandro Areco, Uriel Huarte; Santiago Palacio, Kevin Redondo; Enzo Moreno, Nicolás Colombano, Selem Lojda; Nazareno Gómez. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Agustín Godoy, Eliseo Aguirre, Ezequiel Ramón, Francisco Ramis, Ramiro López Otamendi y Orlando Sosa. MUÑIZ (2): Lucas Contreras; Iván Romero, Damián Lescano, Lucas Merani, Osmar Martínez Espinoza; Aníbal Romero, Tomás Penayo, Gonzalo Villafañe Mariano Morales; Juan Ledesma y Nahuel Camargo. DT: Alberto Insaurralde. SUPLENTES: Martín Díaz, Bruno Gutiérrez, Iván Bazán, Iván Malmoria, Sebastián González, Lautaro Sequeira y Ezequiel López. GOLES: PT 27m Nazareno Gómez (PN) y 46m Gonzalo Villafañe (M). ST 4m Kevin Redondo (PN), 28m Enzo Moreno (PN), 35m Juan Ledesma (M) y 46m Enzo Moreno (PN). CAMBIOS: PT 36m Ramón x Lojda (PN). ST 14m Godoy x Areco (PN); 20m Bazán x A. Romero (M); 24m Malmoria x Morales (M); 38m Sosa x Gómez (PN) y Ramis x Huarte (PN); 40m Sequeira x Penayo (M). AMONESTADOS: Areco (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Fernando Cruz.



EL FESTEJO DE NAZARENO GÓMEZ TRAS EL GOL QUE ABRIÓ EL MARCADOR (FOTO: GABRIEL PALLADINO PARA PRENSA PUERTO NUEVO)





SANTIAGO OJEDA, EL LATERAL POR DERECHA DEL PORTUARIO



Primera D:

Puerto Nuevo le ganó a Muñiz y sigue con chances

