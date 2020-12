La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/dic/2020 Coronavirus:

Nuevo salto en el número de contagios en Campana







La Secretaría de Salud informó 34 casos. El número de activos escaló a 245. Además, se notificó el fallecimiento de un vecino de 72 años. La pandemia recrudece en el país y también en nuestra ciudad, donde este martes la Secretaría de Salud del Municipio informó un nuevo salto de casos diarios. En total fueron 34 las infecciones que se confirmaron ayer, una de las cifras más altas en lo que va del mes de diciembre, en consonancia con el incremento de casos que se está dando a nivel nacional -las autoridades informaron 11.650 más en todo el territorio argentino -. Además, se notificó un nuevo deceso. La víctima fatal, número 115 desde que comenzó la pandemia, fue un hombre de 72 años quien se encontraba internado en el Hospital Municipal San José de Campana. En tanto, este martes no se anunciaron nuevos pacientes dados de alta, por lo que el número de casos activos se elevó a 245 con las 34 infecciones detectadas en las últimas 24 horas. De esta manera, la ciudad acumula 4.255 casos en el año: de ellos 3.896 son pacientes recuperados. El parte diario de Zárate también trajo aparejado una fuerte suba de los casos, con 32 infecciones detectadas. Así, en la vecina ciudad los casos activos escalaron a 371. Este martes las autoridades zarateñas informaron además 8 pacientes curados y confirmaron que por ahora las víctimas fatales se mantienen en 127, no registrándose más fallecimientos. Zárate acumula 3.767 casaos totales, de los cuales 3.269 fueron protagonizados por pacientes ya curados del COVID-19. La misma tendencia a la alza se registró en Exaltación de la Cruz, cuyo parte fue publicado con nada menos que 15 infecciones nuevas. Asimismo, se registraron 8 altas médicas y ningún fallecidos. Exaltación de la Cruz reúne 44 casos activos, 1.028 recuperados y 26 decesos, para un total de 1.113 casos de COVID-19 en el 2020. Por su parte, Pilar también informó una cifra importante de casos: 144. Asimismo, fueron 87 los pacientes dados de alta en el día de ayer. De esta manera, Pilar acumula 1.188 casos activos, un número que lo deja cerca de la cantidad de infecciones en curso que tiene su vecino Escobar. Completa el acumulado con 13.360 pacientes recuperados y 318 decesos, para un total de 14.886 casos de coronavirus en lo que va del año. Lo dicho: Escobar es el distrito con más positivos en curso, con 1.203 casos. La cifra incluye los 41 registrados ayer. En tanto, son 8.530 los recuperados (32 en las últimas 24 horas) y se mantienen en 268 los fallecidos. Desde marzo, la pandemia ha alcanzado a 10.001 vecinos del distrito de la flor. Ayer fueron confirmados 11.650 nuevos casos de COVID-19 en Argentina, la cantidad más alta desde el 13 de noviembre. Con estos registros, suman 1.602.163 positivos, de los cuales 1.420.885 son pacientes recuperados y 138.260 son casos confirmados activos. En las últimas 24 horas, se notificaron 151 nuevas muertes, son 88 hombres y 62 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 43.018. Fueron realizados 45.084 nuevos testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.757.372 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 104.841 muestras por millón de habitantes.



CAMPANA Y EXALTACIÓN NO, ZÁRATE SI Ayer comenzó oficialmente en todo el país el programa de vacunación. Desde la Secretaría de Salud Municipal se había asegurado que esto mismo pasaría en Campana, aunque finalmente se confirmó que las vacunas llegarán el lunes 4. Mientras que voceros de la oposición hablan de la falta de un freezer en el Hospital, de acuerdo al oficialismo las dosis de Sputnik V no llegaron a Campana por una simple cuestión de calendario de distribución. "Muchas ciudades, no solo Campana, van a recibir sus primeras vacunas la semana que viene, como por ejemplo Exaltación de la Cruz ó San Miguel", aseguró Cecilia Acciardi, secretaria de Salud. "Damos 60.000 vacunas promedio al año, así que tenemos sobrada experiencia y todo el equipamiento necesario para encarar este plan de vacunación", destacó la titular de Salud, quien cuestionó los dichos de algunos concejales opositores: "Realmente me sorprenden algunas declaraciones de concejales de la oposición, que salen a decir cosas que están lejos de la verdad. La realidad es que nos informaron que las vacunas llegarán a Campana el 4 de enero y esto se debe a la logística de Provincia, no a otra situación". Esas primeras vacunas estarán destinadas al personal de salud, con prioridad al que se desempeña en terapias intensivas. Posteriormente, se comenzará a vacunar a la población en 3 establecimientos educativos designados por la provincia. La vecina ciudad de Zárate comenzó a vacunar ayer y con el intendente Cáffaro a la cabeza, acompañado por todo su equipo de salud, se mostraron muy felices del comienzo del programa.

Finalmente se confirmó que las vacunas llegarán a campana el lunes 4. #Dato La Secretaría de Salud informa hoy 34 nuevos casos de #Covid-19 y el fallecimiento de 1 hombre de 72 años internado en el Hospital San José. De esta manera los muertos por esta pandemia asciende a 115 y en total 245 pacientes cursan la enfermedad. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/lNTPU4lxrN — Daniel Trila (@dantrila) December 29, 2020

Coronavirus:

Nuevo salto en el número de contagios en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar