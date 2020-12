La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/dic/2020 Por Año Nuevo:

Se decretó para el día jueves 31. Tras el feriado del viernes 1º de enero, a partir del lunes 4, se retomarán los habituales horarios y tareas. No se alterarán los servicios relacionados con el hospital San José, CIMoPU y Tránsito. Con motivo de celebrarse Año Nuevo, el Municipio decretó asueto administrativo para su personal durante toda la jornada del jueves 31. Según informaron tras el feriado nacional del viernes 1º de enero, el lunes 4 se retomarán los habituales horarios de atención al público. No obstante, el Municipio arbitrará las acciones necesarias a los efectos de asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables y/o ininterrumpibles. Esto significa que no se alterarán los servicios relacionados con el Hospital San José (Internación y Guardias), CIMoPU y Tránsito.

