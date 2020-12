La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/dic/2020 La Ciudad de Buenos Aires duplicó los casos por coronavirus en las últimas dos semanas







El ministro porteño confirmó que se hará un seguimiento a todo el personal de Salud que reciba la vacuna Sptunik V "para estar atentos y reportar por potenciales efectos adversos". El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmó que en la ciudad de Buenos Aires se duplicaron los casos por coronavirus y anunció que harán un seguimiento a todos los que reciban la dosis de la vacuna Sputnik Vpara estar atentos "a los potenciales efectos adversos". "En los últimos 15 días de unos 300 casos promedio pasamos a 600 casos por día, un aumento que se debe cuidar y atender", manifestó Quirós. El funcionario porteño explicó que ante esta situación deben intensificar el rastreo y el testeo, algo que ya están haciendo en la Capital Federal."Pese al aumento de casos se mantiene la misma tasa de positividad, lo que significa que aumentaron los test que se hacen por día", enfatizó Quirós. La duplicación de casos en la Ciudad preocupa porque podría significar el inicio de la segunda ola, que llegaría antes de los previsto."El aumento de casos se da entre personas de 15 a 50 años. No se acompaña hasta ahora el incremento de contagios con aumento de camas de terapia intensiva", contó Quirós.Luego, el ministro porteño explicó que el problema es que esos jóvenes terminan contagiando a los mayores de 60 años, quienes son los que más chances tienen de morir en caso de contagiarse Covid- 19. Para Quirós será clave mantener los protocolos sanitarios, como el uso correcto del tapaboca, el distanciamientos social y el lavado de manos."Hay que lograr que el aumento de casos vuelva a descender en las primeras semanas de enero para que no se trate de una segunda ola precoz, que sería grave porque no estaría avanzado el proceso de vacunación", remarcó Quirós. Por otra parte, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se refirió al inicio del proceso de vacunación, dejando en claro que no saben mucho de la Sputnik V y adelantó que harán un seguimiento de todas las personas que reciban las vacunas. "Necesitamos acceder en el corto plazo a la información técnica y al detalle para hacer una evaluación de la vacuna, no solamente los funcionarios y los técnicos, sino la sociedad toda, en este período hasta la próxima entrega", destacó.



