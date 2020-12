La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/dic/2020 Judiciales rechazan oferta realizada por el Gobierno bonaerense







La reunión paritaria tuvo lugar ayer por la tarde. Convocaron a un paro para hoy. "Esta oferta nos coloca nuevamente ante un escenario de conflicto, en virtud de que no acompaña la evolución de la inflación del 2020, que era el objetivo que el gobierno se había comprometido a cumplir en las primeras negociaciones del año", señaló Pablo Abramovich, secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense y agregó: "La aceptación de esta oferta implicaría cerrar las paritarias de este año con una nueva pérdida del poder adquisitivo del salario de las y los trabajadores judiciales, que se sumaría a las del 2018 y 2019". En esa línea, ante el rechazo de la oferta, el miércoles 30 los trabajadores judiciales que se encuentren trabajando de manera presencial no concurrirán a sus lugares de trabajo, mientras que quienes se encuentran realizando sus tareas de manera remota, no se conectarán al sistema. Por último la conducción provincial dispuso la realización de asambleas en las diecinueve departamentales, a fin de debatir y decidir colectivamente los pasos a seguir.

"La aceptación de esta oferta implicaría cerrar las paritarias de este año con una nueva pérdida del poder adquisitivo del salario", señaló Abramovich.



Judiciales rechazan oferta realizada por el Gobierno bonaerense

