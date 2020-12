La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/dic/2020 Efemérides del día de la fecha, 30 de Diciembre







TRAGEDIA DE CROMAÑÓN Sucedió en el año 2004 en la discoteca República Cromañón mientras la banda "Callejeros" daba su último recital del año. En ese entonces, el lugar cuya capacidad máxima era para 1.031 personas, estaba ocupado por aproximadamente 4500 personas que habían acudido a ver a la banda. A las 22.50 una bengala "tres tiros" incendió la media sombra que cubría el techo, lo que originó un humo tóxico que se extendió por todo el edificio; a su vez, por razones que no se pudieron determinar, se cortó la luz. Los espectadores corrieron hacia las salidas; una de las salidas de emergencia estaba cerrada con alambres y candados lo que impidió que muchos pudieran escapar del incendio. Al poco tiempo, llegaron los bomberos y las ambulancias a asistir a los heridos y apagar el fuego del boliche. Aquella noche, murieron 194 personas y hubo 1432 heridos en estado grave; por otra parte, se estima que alrededor de 17 sobrevivientes de la tragedia se suicidaron. FALLECE DIEGO RAPOPORT Diego Rapoport nació el 22 de noviembre del año 1948 en Buenos Aires. Proveniente de una familia de músicos, Rapoport transcurrió su infancia en el CollegiumMusicum, donde aprendió a tocar el piano. Durante su adolescencia estudió piano clásico con el pianista y compositor Carlos Guastavino e incursionó en el jazz. A los 25 años debutó profesionalmente tocando antes y después de Mariano Mores en Hotel Provincial de Mar del Plata. Al año siguiente formó parte del grupo Buenos Aires Sound, con el cual realizó una gira por Europa, África y Asia. En el año 1976 integró la banda "Arco Iris"; ese mismo año, conoció a Luis Alberto Spinetta, con quien grabó "A 18´ del Sol" (1977). Cuatro años después, participó de la grabación del disco "Nayla" (1980) de David Lebón; a su vez, Spinetta lo convocó para formar parte de "Spinetta Jade", banda con la cual grabó "Alma de diamante" (1980), "Los niños que escriben en el cielo" (1981) y "Bajo Belgrano" (1983); previamente, acompañó a "El Flaco" en el disco "Kamikaze" (1982). Junto a "Raíces" grabó "Esto es candombe" (1980) y "Empalme" (1994). Con David Lebón grabó los álbumes "El tiempo es veloz" (1982) y "Siempre estaré"(1983) y, en el año 1984, fue músico invitado del disco "Buen día, día" de Miguel Abuelo. A lo largo de su carrera tocó junto a Emilio del Guercio, Chango Farías Gómez, Pappo y Lito Nebbia. Falleció en el año 2011 en Las Flores, Buenos Aires. SE LANZA "LITTLE ME" Un día como hoy en el año 2013, "Little Mix" lanzaba el sencillo "Little me." Perteneciente al álbum "Salute" (2013) y compuesta por la banda británica junto aIain James y TMS, el mensaje de la canción es dejar atrás las inseguridades: "a medida que creces piensas en el pasado y dices ´ojalá hubiera hecho esto o desearía haber hecho aquello´" expresó Jesy Nelson.

