En estos más de 24 años de publicar mis reflexiones, he sido nutrido de muchas manifestaciones de aprecio, aliento y perseverancia. Siempre has sido por demás bien recibidas, ¡y siempre lo serán! Muchos colaboraron durante un tiempo y, como ya no podían, interrumpieron el apoyo moral. Algunos alentaron durante un tiempo y hoy solo ayudan y alientan cuando les es posible. Algunos continúan alentando diariamente y, a todos les digo, muy sinceramente, ¡gracias!

Soy Claudio Valerio, ingeniero desde hace más de 45 años y, desde hace un tiempo, en 1995, amanuense en la red. En estos veinticuatro años, muchas fueron las personas de muchos países y continentes que han recibido un reflejo del alma en sus correos electrónicos personales, como también a través de whatsapp y, bien podría ser mi página. Soy solo un simple escritor, que abre su corazón y comparte un mensaje de buenas nuevas y que habla con el corazón. Es para mí un privilegio y una fuente de gran alegría realizar esta obra.

Todos somos agradecidos y muchas personas, a través de este trabajo, son agradecidas de la misma manera. Necesitamos ayudantes. Así funciona esto: escribo reflexiones y las personas que tienen necesidad, se nutren y aquellas que tienen la llama de propagarlas con el alma, lo hacen con un poco o mucho de sí mismo.

Todos podemos ayudarnos, asegurémonos de hacerlo... Un poco de cada uno de nosotros se convertirá en mucho.

Gracias a todos.

Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar