GANÓ SAN LORENZO En el cierre de la tercera fecha de la Zona Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona, San Lorenzo venció 3-1 como visitante a Atlético Tucumán y obtuvo su primer triunfo de esta segunda fase. Así, ahora suma 4 puntos en la Zona B que lidera Banfield con 9. En tanto, por la Zona Complementación A, Rosario Central le ganó 1-0 a Aldosivi en Mar del Plata, mientras Unión superó 2-0 como local a Lanús. El Canalla comparte la cima con Defensa y Justicia con 7 unidades, mientras el Tatengue suma 4. PERDIÓ TIGRE Anoche culminó la quinta fecha de la Zona B de la Fase Campeonato de la Primera Nacional con la derrota de Tigre, que cayó 1-0 como local frente a Defensores de Belgrano. Así, ambos quedaron con 7 puntos, a seis del líder Atlético de Rafaela (13), mientras Villa Dálmine suma 5 después de su victoria del domingo en Tucumán. En tanto, también ayer, pero por la Zona B de la Fase Reválida, Quilmes venció 3-2 a Chacarita, llegó a 10 puntos y quedó como único escolta de Almagro (12). PRIMERA B METRO Ayer se disputaron tres encuentros de la Fase Reválida: San Miguel 2-1 Fénix, San Telmo 4-1 Defensores Unidos y Los Andes 2-0 Colegiales. El líder de la Zona A es Talleres (RE) con 8 unidades, mientras en la Zona B mandan Los Andes y Argentino de Quilmes, también con 8. Los ganadores de estos dos grupos se acoplarán a los equipos de la Fase Campeonato para definir el segundo ascenso en un Octogonal. El primer ascenso a la Primera Nacional ya quedó en manos de Almirante Brown. COPA ARGENTINA Por la primera fase de este certamen, Godoy Cruz de Mendoza se medirá hoy frente a Justo José de Urquiza desde las 19.20 horas (transmite TyC Sports). El ganador de este duelo esperará por el vencedor del choque entre Rosario Central y Boca Unidos de Corrientes. GOLEÓ EL LEEDS El equipo que dirige Marcelo Bielsa superó ayer 5-0 como visitante al West Bromwich por la 16ª fecha de la Premier League. También jugaron: Brighton 0-1 Arsenal, Burnley 1-0 Sheffield United y Manchester United 1-0 Wolverhampton. Hoy se enfrentan: Tottenham vs Fulham (15.00, ESPN) y Newcastle vs el líder Liverpool (17.00, ESPN). BARSA NO PUDO En el comienzo de la 16ª fecha de La Liga de España, Barcelona igualó ayer 1-1 como local frente al Eibar, sin la presencia de Lionel Messi, quien recibió un permiso para completar en Rosario el proceso de rehabilitación de una molestia en su tobillo. Ayer, además jugaron: Sevilla 2-0 Villarreal (con un gol de Lucas Ocampos), Cadiz 0-0 Valladolid y Levante 4-3 Betis. Hoy se enfrentan: Granada vs Valencia, Atlético Madrid vs Getafe (15.15, ESPN), Celta de Vigo vs Huesca (15.15, Fox Sports) y Elche vs Real Madrid (17.30, ESPN).



