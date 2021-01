Cecilia Acciardi: "Diciembre no ayudó al sistema de salud"

La funcionaria que coordinó los esfuerzos sanitarios para enfrentar la pandemia advierte sobre los efectos que este mes festivo podría tener en el número de casos. Además, expresa su confianza en la vacuna rusa y adelanta cómo será el operativo vacunación en distrito. También sobre el esfuerzo que significó para el Hospital este 2020 inédito y cómo el principal establecimiento de salud de la ciudad emergerá de esta tormenta. LAD- Arranquemos por lo más reciente, el plan de vacunación con la Sputnik V. ¿Cómo se están preparando? C.A: Este año, a diferencia de las históricas campañas de vacunación que siempre dependen de los servicios de epidemiología de cada municipio, la campaña la organiza la Provincia, porque es masiva y debe hacerse a gran velocidad. Se han implementado unos sistemas de información para la inscripción no solo para el personal de salud sino también para aquellas personas dentro de los grupos de riesgo. Desde enero le va a llegar un turno a cada persona que se anotó. El Hospital Municipal San José va a vacunar personal de salud, el resto de la comunidad se vacunará en las escuelas públicas con personal contratado por la Provincia. Muchos serán seguramente trabajadores sanitarios del Municipio que se anotaron a una beca y se capacitaron para vacunación COVID. A partir del 4 de enero llegarían las vacunas para el personal de salud y a partir de allí, en tandas, las destinadas a la comunidad. En síntesis, la logística de las vacunas, el registro de las personas y el acceso a los turnos lo organiza la Provincia. Nosotros vamos a informar y vamos a acompañar a la Provincia, pero la organización dependen de sus autoridades. El Municipio colaborará con personal para vacunar -también trabajadores sociales y administrativos-, grupos electrógenos en cada escuela. Además, vamos capacitar a nuestro personal de Atención Primaria de la Salud para que oriente a los vecinos a anotarse vía web. Es un trabajo en conjunto, pero organizado por la Provincia. ¿El Municipio les recomienda a sus trabajadores que se vacunen? Si, por supuesto. Nosotros les recomendamos una vacuna que tiene estudios preliminares que hablan de seguridad y eficacia. Obviamente, es una vacuna que salió aprobada en el contexto de una emergencia, pero necesitamos llegar a una inmunidad de rebaño. Todas las personas que ya generaron anticuerpos naturales, más las que adquieran a partir de la vacuna, harán un freno a la propagación de la infección. Como política sanitaria, la vacunación siempre es beneficiosa. Toda vacuna y medicamento tiene efecto adverso, todo. El tema es su gravedad. Hasta ahora, no hubo afectos adversos graves realizados a la Sputnik V, con lo cual dolor en el sitio de aplicación, fiebre, que por otro lado vemos en cualquier vacuna, no le restan beneficio a una vacunación masiva. Pero la vacunación no puede reemplazar el cuidado, la concientización, las medidas de distanciamiento ¿Cómo evalúan el impacto de la pandemia en la ciudad? Es una pregunta complicada. En diciembre del año pasado, cuando se empezó a hablar de este virus en China, empezamos a planificar el tema de la Guardia, de ordenar espacios en el Hospital. También empezamos a reunirnos y a trabajar con otros subsectores de la salud local, el sector privado y de la seguridad social. Cuando llegó la pandemia, tuvimos unos cuantos meses en los que esta cuarentena quizás criticada por algunas cuestiones, permitió que se demore un poco el pico. Desde una mirada de salud, la cuarentena fue una buena herramienta, a nosotros desde el Hospital nos facilitó por ejemplo trabajar con Tenaris para mejorar el equipamiento de toda la terapia intensiva. En ningún momento colapsamos, llegamos a tener un 100 por ciento de ocupación de camas, pero teníamos una tercera terapia preparada y armada para abrir. Al mismo tiempo, se abrieron centros de aislamiento para tratar de frenar la diseminación viral, trabajando intensamente con mucha gente, no solo de Salud, sino de Desarrollo Social, haciendo operativos en los barrios, aislando a los contactos, a los positivos leves, para tratar que ese virus no llegue a aquellas personas con factores de riesgo. No podemos decir que este terminado, vemos un aumento importante de nuevos positivos, ahora en una población más joven pero que si no podemos frenar a tiempo, llegará otra vez a gente vulnerable. Es una tendencia general. Diciembre es un mes muy festivo, que no ayudó al sistema de salud. La gente también se cansó del encierro. A principio de enero, veremos si este crecimiento de casos va a impactar en la ocupación de camas. Tenemos al personal de salud muy cansado. Muchos necesitan cortar y tomarse vacaciones, es gente que trabajó mucho -médicos, enfermeros, personal de limpieza y mantenimiento- y creo que como comunidad tenemos que ser conscientes y cuidar ese recurso. El compromiso del personal de salud ha sido importantísimo. Tenemos un personal de salud con la camiseta puesta y más allá de reclamos puntuales, creo que todo el mundo priorizó el compromiso, el pensar en el compañero, cómo darle continuidad a la respuesta sanitaria. Tenemos también personas silenciosas que trabajan todos los días en los Centros de Atención Primaria a la Salud, que están todo el tiempo expuestas, haciendo detección continúa, prevención y trabajando también en otras áreas, porque las demás problemáticas no pararon: prevención de embarazo no deseado, prevención de enfermedades de transmisión sexual, de diabetes, obesidad y enfermedades crónica que, justamente, terminan constituyendo a las personas más vulnerables frente al COVID. Si no se sigue trabajando en estos aspectos, las consecuencias para el sistema de salud a mediano y largo plazo serán peores. El personal de enfermería es el pilar básico en las instituciones de salud, porque son las personas que más están al lado de los pacientes, que reciben las indicaciones de los médicos, pero son quienes deben estar al lado de la cama escuchando al paciente, en muchas casos vinculándolos a través de un celular con sus familiares. El estado de ánimo influye mucho en la recuperación, y el enfermero está en apoyar ese estado, siendo positivos, escuchando y conversando, detectando además cuando se empiezan a complicar los signos vitales y se debe pasar de una sala clínica a una terapia. Es un trabajo muy intenso y más en este año, que se contagió más de un 40 por ciento de las enfermeras del Hospital. Eso implica licencias de al menos diez días. El municipio tuvo una buena respuesta y hemos podido contratar más de 25 enfermeras y 20 médicos, pero eso de todas maneras no alcanzó para cubrir todo y el trabajo debió duplicarse o triplicarse. Por eso hablo de cansancio. ¿En qué consiste el protocolo para pacientes terminales? El protocolo consiste en explicar los riesgos, darle el equipo de protección a las familias, supervisar su correcta colocación y hacer firmar un consentimiento. A diferencia de lo que ocurrió en la Provincia, fue una decisión que tomamos en nuestros comités de crisis. En la balanza, decidimos que era importante la despedida, tratando de tomar todos los recaudos. Ayudó a muchas personas a poder despedirse de los familiares. Sabíamos de la angustia en la familia, vimos una posibilidad y lo implementamos. ¿Temieron que la caída de la recaudación afectara las prestaciones del sistema de salud? Nunca tuve ese temor, porque tengo un intendente que nos tranquilizó y se comprometió a resolver todas las problemáticas que surgieran. También tenemos proveedores que bancaron bastante la situación. No hay que olvidar que además de la sanitaria, estamos en una crisis económica. Hemos tenido aumentos muy importantes en algunos tipos de medicación, y nunca se dejó de comprar nada, todo lo esencial que necesitábamos lo teníamos, con el apoyo del intendente y de las otras secretarías, que cedieron sus presupuestos, y también salimos a pedirle ayuda a empresas, no solo a Tenaris, que fue la que más apoyo, sino también Axion, Lojda, además de pymes y los mismos vecinos, que cosieron botas, cofias, camisolines, donaron guantes y barbijos. El apoyo de la comunidad fue muy grande. ¿Se trabajó en los costos? Empezamos a buscar estrategias de control. Desde el pedido del medicamento, que ahora se hace nominalizado por paciente, pasando por el control de stocks, la unificación de cuestiones de personal para que todos trabajen de forma pareja según sus contratos. También se ingresó mucha gente. Asimismo, una empresa de limpieza vino a darnos un respiro, porque hubo un momento donde el 80 por ciento del personal de nuestro servicio estaba contagiado. Tuvimos muchas respuestas para los problemas que se fueron dando y por supuesto queremos seguir mejorando algunas cuestiones relacionadas con la eficiencia. El Estado a veces parece un barril sin fondo, y ese fondo existe y los recursos se acaban. Debemos ser responsables. ¿Hasta cuándo se extenderá la pandemia? La pandemia va a seguir y creo que todo el año que viene, quizás con la vacuna bajen los casos. Nosotros planificamos el primer semestre del 2021 para tener una situación como la de ahora. Lo que yo cuestiono es que hemos abierto bares antes que escuelas, que son una herramienta para poder educar y generar concientización. Quizás en algún momento se tendrían que haber abierto algunas actividades. COVID y pandemia vamos a tener mucho más. Nosotros estamos muy cerca de lo que había proyectado en porcentajes de letalidad en función de las población que teníamos. Estamos cerca de eso y lejos de terminar la pandemia. Tenemos que aprender a vivir de otra manera. El coronavirus se sumó a los virus que tenemos y debemos aprender a cuidarnos. ¿Qué Hospital va a emerger después de la pandemia? Hemos mejorando la infraestructura en lo que es equipamiento, gasometría, sumamos un compresor muy importante que permite abastecer de oxígeno central en muchas más camas. Son cosas que quedan en la comunidad, como un montón de respiradores que ojalá no usemos, una cabina que nunca tuvo laboratorio, y un laboratorio proyectado que se empezará a construir dentro de poco, lo que a su vez permitirá ampliar al Guardia, que todos los inviernos colapsa. Además, hemos ganado la Guardia de Pediatría en lo que es el CEATS, que debía estar en un contexto educativo en vez de uno de salud, entonces por primera vez separamos la Guardia pediátrica de la de adultos. Quizás no se vea desde afuera, pero hemos ganado mucho equipamiento.

Tenemos un personal de salud con la camiseta puesta y más allá de reclamos puntuales, creo que todo el mundo priorizó el compromiso, el pensar en el compañero, cómo darle continuidad a la respuesta sanitaria.

Cecilia Acciardi: "Diciembre no ayudó al sistema de salud"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar