El Centro de Orientación y Asistencia en Adicciones (COAA) comunicó algunas sugerencias dirigidas especialmente a los jóvenes para evitar el consumo excesivo de alcohol promoviendo, a la vez, prácticas de cuidado. La Secretaría de Salud del Municipio, a través del Centro de Orientación y Asistencia en Adicciones (COAA), brindó una serie de recomendaciones a los jóvenes con el propósito de promover prácticas de cuidado durante las fiestas. En este sentido, sugirieron no permitir manejar a un amigo o amiga que bebió de más, compartir el regreso tras una salida y/o avisar cuando el par llegue a su casa. Asimismo, se recomienda acompañar a un lugar seguro y ventilado a quien se siente mal y quedarse junto a él hasta que se recupere y, si esto no ocurriere, indicaron que es conveniente acompañar a su casa. "Es muy importante valorarse entre amigos y respetarse. También, conocerse, escucharse y acompañar. Esa es la mejor forma de cuidarse", destacaron. En otro orden, explicaron que el alcohol no estimula ni ayuda la capacidad de divertirnos sino que, por el contrario, reduce la capacidad para pensar, hablar y moverse. Asimismo, aseguraron que es falso que "todo lo que tomamos se elimina del organismo a través de la orina y el sudor" y que "tampoco es cierto que los efectos del alcohol pasan más rápido si tomamos café o nos damos un baño". Por último, indicaron que "el abuso de alcohol puede causar agresividad, melancolía, pérdida de memoria y somnolencia". De esta manera, desestiman la idea de que "el alcohol nos mantiene despiertos y nos hace estar más alegres". Por todo lo anterior, sugirieron evitar el consumo excesivo de alcohol e invitaron a acceder a información confiable para conocer sus efectos en nuestro organismo ingresando a las vías de difusión y comunicación de SEDRONAR.



Recomendaciones para el consumo de alcohol durante los festejos por fin de año

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar