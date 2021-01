Romina Buzzini

Hacer el balance de un año nunca es fácil, y mucho menos de uno tan complejo como ha sido el 2020. Se tuvo que trabajar mucho, y de una forma en la que ninguno estábamos acostumbrados. Tuvimos que adaptarnos, cada uno desde su lugar, adaptándonos a una nueva realidad, y a cuidarnos de una forma que desconocíamos ante algo que fue tan inesperado como la llegada de esta pandemia. Sin embargo, no dejó de ser un año de crecimiento y aprendizaje, en el que se ha tenido que trabajar con otra responsabilidad. Las necesidades crecieron muchísimo en todos los aspectos. Este año ha sido un año atravesado por la necesidad no sólo económica, por todos los puestos de trabajo que se han perdido, sino también de una necesidad social y hasta espiritual, porque hubo muchos vecinos y vecinas que necesitaron un acompañamiento más allá de lo material. Esto último fue algo nuevo para nosotros en el rol de concejales porque muchos vecinos y vecinas nos llamaban asustados, queriendo tener más información, buscando sentirse acompañados de alguna manera y otros, obviamente, porque transitaban necesidades básicamente económicas y también hubo que trabajar mucho para encontrar soluciones, al menos llegar y asegurar lo básico. También fue un año legislativo con muchos desafíos en el Concejo Deliberante de Campana, donde se han tenido que tomar decisiones para poder brindarle al Departamento Ejecutivo herramientas para gestionar esta inesperada situación. Estas decisiones que se han tomado muchas han sido cuestionadas, inclusive a nivel interno, y eso llevó a que este año también fuera diferente en este aspecto: cuando una marcó ciertas posiciones, se pensó que era en contra de alguien pero en realidad se trata de considerar la opinión de cada uno en favor de una construcción mejor para todos. A nivel nacional, creo que el partido ha tenido que ejercer una oposición responsable, pero también positivo porque en nuestra ciudad hemos logrado evitar la interna y unir al Radicalismo. Así que a partir de marzo próximo, cuando asuman las nuevas autoridades, esperamos poder llevar adelante un partido atravesado por el consenso que también vamos a tener que aprender a transitar. Entonces, a pesar de todo lo malo de este año que ya finaliza, una rescata lo positivo y si bien cuesta muchísimo porque ha habido muchas pérdidas familiares, de vecinos, de gente querida, y tuvimos que transitar más de lo habitual por momentos angustiantes, pienso que siempre se tiene que aprender y rescatar algo de cada experiencia. Rescato haber aprendido a trabajar de otra forma todos, incluso desde la virtualidad, resaltando la importancia y protagonismo que tienen las herramientas digitales de comunicación, manteniéndonos unidos a pesar de la distancia. Este 2021 en su arranque no va a ser muy diferente al 2020, pero auguremos que la paulatina llegada de las vacunas permita que de a poco podamos volver a las costumbres que nos hacen tan argentinos. Romina Buzzini - Concejal de Juntos por el Cambio, Presidente del Comité Campana de la UCR

Un año de construcción

Por Romina Buzzini

