La UDAI Campana vuelve a liquidar expedientes jubilatorios

Los primeros estarán listos durante el primer bimestre del 2021. Así lo adelantó Gustavo Bellanger, titular del lugar desde junio último. "Seguramente - dice Gustavo Bellanger - uno de los hitos del año fue levantar las cortinas de un organismo que estaba cerrado desde hacía 3 meses por la cuarentena. Asumí en junio, y junto al compromiso de todos los empleados en 3 días pusimos la UDAI Campana en marcha". Pero la gran noticia para la oficina es que se volvieron a liquidar expedientes por jubilación, dejando de depender de Zárate para estos trámites. "Históricamente, cada oficina manejaba sus propios expedientes y, eventualmente, de haber muchos en trámite, se derivaban a otra oficina más aliviada para avanzar. Durante la gestión de Cambiemos, las liquidaciones se centralizaron en mesas regionales. Así, se comenzó a liquidar en la UDAI Zárate, no sólo los expedientes de esa ciudad, sino también de Campana, Capilla, Baradero, San Pedro… eso provocó también que perdiéramos gente muy capacitada en esa especialidad. Ya sea por jubilación, o porque ya no tenían más nada que hacer en Cómputos y pasaban a otro sector. Tuvimos que empezar casi de cero porque teníamos un solo empleado que había trabajado en cómputos. Se capacitó a personal, y también se trajo gente ya capacitada de otras oficinas. Lo importante es que dejamos de depender de Zárate, con todo lo que ello implica en términos de atención, administración y gestión. De hecho, las primeras liquidaciones se van a cristalizar en enero o febrero". Bellanger recordó también que la UDAI Campana cerró el año sosteniendo el segundo lugar de la regional en cuanto a cantidad de personas atendida. "Somos los segundos arriba de Tigre, Morón, Munro, San Isidro, 3 de Febrero… todas oficinas del conurbano que por ahora se siguen manejando sólo con turnos. Cuando todo vuelva a la normalidad, ellos atienden públicos muy extensos y no hay forma de hacerles sombras. Pero no deja de ser meritorio todo lo que hicimos nosotros durante la pandemia, siendo la oficina más chica de la región y eso también se debe al compromiso de los empleados de Campana". Finalmente, sobre los hitos del 2020 generados en la oficinas de ANSeS de Mitre y Balcarce, Bellanger señala haber logrado "destrabar un importante número de pensiones no contributivas por invalidez que no prosperaban", y a través de la articulación con la Diputada Alonso y los movimientos sociales, "haber dado de alta a más de 100 Monotributos Sociales de vecinos y vecinas de Campana quienes desempeñan actividades en cooperativas y diferentes actividades de la denominada economía popular".

La UDAI Campana vuelve a liquidar expedientes jubilatorios

