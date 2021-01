Alonso en la vigilia Verde de la Plaza Eduardo Costa

"Podría haber ido a hacer la vigilia la plaza de los Dos Congresos para vivenciar este momento histórico, pero quedarme en Campana fue una decisión política: no es menor que Diputada Provincial acompañe y apoye a estas vecinas y vecinos que se manifiestan hoy en la plaza Eduardo Costa. Creo que hoy hacemos historia: un derecho más para las mujeres y personas gestantes, que tenemos que lograr que sea Ley. No es un deseo, es una realidad y necesidad: los abortos existen. El tema es si van a seguir siendo clandestinos o van a tener una protección dentro del Estado y así ser legales, seguros y gratuitos. Esa es la lucha, hoy escuchamos discursos en el Senado con los que no estamos de acuerdo, pero estamos seguras que tiene que ser ley. Se han aprobado otros proyectos donde se ponía en duda la capacidad o no de las mujeres para votar, si se tenía que legalizar el divorcio, si debía haber matrimonio igualitario. Una vez que estas cuestiones supuestamente controversiales fueron ley, quedó demostrado que era absolutamente beneficioso para el conjunto de la gente. Ahora tendremos una herramienta de Salud Pública más. Acá no se juzga quien lo hace y quien no. Se sabe que van a seguir existiendo, y por eso era necesario el resguardo del Estado y que ese Estado acompañe a esas mujeres que deciden no maternar. Y para aquellas que deciden maternar, está la Ley de los 1000 días que es fundamental también. Son también, promesas de campaña del Presidente Alberto Fernández que se están materializando".