Efemérides del día de la fecha, 31 de Diciembre

VÍSPERA DE AÑO NUEVO El origen de esta celebración se remonta al año 1582 cuando el Papa Gregorio XIII instauró el calendario gregoriano en todos los países católicos; en un principio, los países protestantes lo rechazaron pero con el correr de los siglos lo adoptaron. Previo a la publicación de la "Bula Inter Gravissimas", occidente utilizaba el calendario juliano que había establecido Julio César en el año 46 a. C. En esta jornada se suele hacer un balance de lo acontecido a lo largo del año a la vez que se proponen metas para el año entrante. En estas fiestas, el Ministerio de Salud recomienda que las reuniones se realicen al aire libre o, de no ser posible, abrir puertas y ventanas para garantizar buena ventilación; respetar la distancia social sobre todo con las personas que pertenezcan a grupos de riesgo (mayores de 60 años, personas con patologías crónicas y embarazadas); reuniones con convivientes o grupo habitual de contacto; usar tapabocas y lavarse las manos; y no compartir vasos, cubiertos y utensilios. Asimismo, se insta a las personas con síntomas o diagnosticadas con Covid-19 a aislarse. FALLECE ANTONIO UGO Antonio Ugo nació en el año 1951 en Buenos Aires. Egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático, Ugo formó parte del elenco estable del Teatro General San Martín hasta su disolución en el año 1989; con el mismo actuó en las obras "Cyrano de Bergerac" del dramaturgo francés Edmond Rostand y "El burgués, gentilhombre" de Molière. Previamente, en el año 1983, debutó en la gran pantalla, en la película "Los enemigos." A ésta le siguieron "Niños envueltos" (1995); "Sotto voce" (1996); la aclamada "Nueve reinas" (2000) en la cual interpretó a D´Agostino y actuó junto a Ricardo Darín, Leticia Brédice y Gastón Pauls; "Cautiva" (2003); y "Tesis sobre un homicidio" (2012). Por otro lado, en el año 1993, debutó en televisión, en el programa "Canto rodado, escuela de arte"; sus trabajos más destacados en este medio fueron en los programas "RR.DT" (1997), "La condena de Gabriel Doyle" (1998), "Vulnerables" (1999), "Primicias" (2000) y "Máximo corazón" (2002). Falleció en el año 2012 en Buenos Aires. "DON´T FORGET ABOUT US" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2005, el sencillo "Don´t forget about us" de Mariah Carey destronaba a "Run It!" de Chris Brown del puesto número 1 del "Billboard hot 100." Perteneciente al álbum "The Emancipation of Mimi" (2005) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Jermaine Dupri y Bryan Michael Cox, la canción queda a la libre interpretación de los fans: "´Don´t forget about us´ podría darte un buen y feliz recuerdo, o podrías sentirte miserable, llorando, escuchándolo una y otra vez. En general, creo que es bueno tener música con la que puedas vivir indirectamente" expresó Carey.

Efemérides del día de la fecha, 31 de Diciembre

