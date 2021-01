Julio N. Carreras

Olvidados: Totalmente irresponsables. Somos culpables- Otra vez "muestran la hilacha" debería decirse al viejo estilo, por la falta total de responsabilidad que demuestra una amplia mayoría de las nuevas generaciones de jóvenes ciudadanos, y algunos no tan jóvenes, ante la imperiosa necesidad de mantener activos todas las pautas de prevención dictadas por la autoridades correspondientes como una forma de frenar esta pandemia, que es probable que a ellos no les afecte pero sí es seguro que puede matar a muchos de nuestros familiares y amigos. ¿Qué les dicen sus padres, sus abuelos, y sus mismos cumplidores compañeros a la falta total de conciencia social que están demostrando al ser responsables de este brutal incremento en número de casos que se produjo en las últimas semanas? Ahora no se le puede echar la culpa al gobierno, en alguno o muchos casos. Las reglas están establecidas. El deber de todos es cumplirlas. Y fundamentalmente, aunque sea una medida no política, hay que hacerlas cumplir, pues existen penas y multas para los que no lo hacen. Se debe razonar y pensar, que muchas muertes durante esta pandemia hubieran podido ser evitadas. Podemos creer en el destino, pero el destino no puede ser utilizado para no sentirnos culpables de la muerte de un ser querido por la falta de prevención sanitaria en nosotros. Todo lo que sucede es el fiel reflejo de una sociedad que usa mucha las expresiones "a mí que me importa"; "yo no tengo la culpa"; "el problema no es mío". Sí. Te tiene que importar, porque mañana vos también vas a estar del otro lado. Sí, la culpa también es tuya por no cumplir con tu parte en el actual momento. Si, el problema también es tuyo, porque estás incumpliendo reglas y no ayudas con las soluciones que tienes en tus manos. Todos somos importantes para erradicar esta pandemia. Si la primer gota de agua no hubiera caído no se hubiesen formado los océanos; si el primer grano de arena no existiera no se hubiesen formado las playas. Tú eres tan importante como el científico que está produciendo la vacuna. Ocúpate en vivir tu vida, pensando que sos tan responsable de ella como tu familia y los demás integrantes de la sociedad en que vives. "El hombre es el artífice de su propio destino".

Por Julio N. Carreras

