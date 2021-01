Nuestro programa radial esta semana en día miércoles. En comunicación telefónica con el amigo y Doctor Veterinario Juan David Pérez me decía que cuando tuviera algún lugar quería salir de pesca conmigo, simplemente le contesté: "pongamos fecha y salimos". Así fue que después de casi un año sin salir a pescar juntos debido al COVID 19 estábamos nuevamente comenzando una nueva jornada, nuestra primera parada la realizamos aquí mismo en nuestra ciudad en carnadas El Toro ubicada en ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane donde nos proveímos de unas buenas porciones de carnadas. Nuestro viaje después de abonar el peaje del puente Zárate Brazo Largo se prolongó por unos treinta minutos hasta llegar a la guardería del Camping Recreo Keidel donde está en guarda "Gino" mi embarcación, quitamos las lonas, cargamos todos nuestros elementos de pesca, fotografías y filmación así como también una gran conservadora con alimentos y bebidas frías, donde también teníamos botellas de agua congeladas para la conservación de la pesca que realizáramos. Ya en marcha pusimos proa aguas abajo del Paraná Guazú para ingresar en el Paraná Bravo y de ahí directamente al sector de pesca al que llegamos en unos treinta y cinco minutos de navegación, fondeamos cerca del paredón de juncales que se forman en esta zona en unos siete metros aproximadamente de profundidad, teniendo así a tiro de caña río afuera a las esquivas bogas y variada en general y hacia los juncales la posibilidad de alguna tararira o dorado. Nuestra variedad de carnadas pasaba por maíz fermentado, maza de ajo, maza de vainilla, salamín y salame, lombrices y anguilitas las que usamos en rodajas en los anzuelos, armamos los equipos y encarnamos nuestros anzuelos para de esta forma comenzar con los primeros intentos. El primer pique certero de boga no demoró en dar señal en unos de mis equipos, por lo que después de clavar y asegurar la pieza con firmeza comencé a traer hacia la embarcación, claro que no se entregó antes de dar una buena pelea siendo un ejemplar que superó holgadamente los dos kilos y medio de peso. Posteriormente a esta captura en los equipos encarnados con lombrices y salamín se comenzaron a dar hermosos ejemplares de bagres amarillos y blancos, así como también se sumaron ejemplares de pati de mediano porte. Por su parte, Juan también recibió piques en sus equipos que se encontraban río afuera, los que correspondieron a muy lindas bogas todas promediando de los dos kilos trescientos para arriba hasta una de tres kilos, en uno de los equipos de Juan encarnado con rodajas de anguilas y el que había arrojado hacia los juncos en busca de tarariras, recibió un extraño sacudón en su caña, comenzó entonces a recoger su línea y parecía que traía una bolsa de papas un peso muerto impresionante. Gran sorpresa para los dos, se trató de un gran ejemplar de tortuga de agua el que hace años no veo, por supuesto le quitamos con total cuidado el anzuelo y al agua. El sol apretaba y el calor se hacía casi insoportable tal es así que promediando las diez de la mañana se impuso el armado de la toldilla o bimini la que nos salvó la jornada, por lo que recomiendo a todos los que decidan ir a pescar de día mínimamente llevarse una sombrilla playera cuanto más grande mejor, protector solar, gorra y anteojos de sol. En este día en especial las bogas se inclinaron a picar más con salamín que con maíz y mazas, pero en uno de mis equipos encarnados precisamente con maíz fermentado y maza de vainilla el pique fue más que notorio casi como queriendo arrancar la caña de la lancha y ahí comenzó la lucha para poder arrimar al pez a la superficie y a la embarcación, después de unos minutos salió a la superficie la figura de una gran carpa la que una vez abordo y en la balanza nos dio un pesaje de 4,750 kg. Nuevamente teníamos pique en uno de mis equipos esta vez encarnado con rodajas de anguila al que había arrojado hacia la costa en la zona de juncales, pelea de por medio recién pegó el salto muy cerca de la embarcación con una espectacular figura una tararira que a bordo nos marcó 1,800kg. En este mismo equipo también encarnado con rodajas de anguilas se reiteró la captura de otra tortuga de agua, la que venía prendida de la membrana que tienen entre los dedos y antes de subirla a bordo sola se liberó y se fue. Promediando las 17 horas dimos por concluida esta jornada de pesca más que satisfactoria, donde pudimos contabilizar siete especies: bagres amarillos, bagres blancos, pati, bogas, carpas, tarariras y la sorpresa de dos tortugas de agua. Todo lo comentado lo podes ver en nuestros programas televisivos 860 y 861 en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz esta semana salió al aire ayer miércoles 30 con motivo de las fiestas de Fin de Año, como siempre en el clásico horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas. En nuestro programa televisivo Nº 860 de esta semana te mostramos la primera parte de todo lo comentado en nuestra nota de hoy, sobre nuestra pesca realizada en el Paraná Bravo junto al Dr. Juan David Pérez y como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2020 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube.

El Dr. Juan David Peréz con una de las hermosas bogas que nos regalo el Paraná Bravo



Semanario del Pescador:

Bogas y variada para hacer dulce

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar