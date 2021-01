El Violeta visitará el domingo desde las 18.10 horas a Gimnasia en Mendoza. El árbitro será Fabricio Llobet. El plantel partirá mañana por la noche rumbo a tierras cuyanas. El año se termina, pero el Torneo de Transición de la Primera Nacional no se detiene. Así, poco después de brindar por el Año Nuevo, el plantel de Villa Dálmine estará partiendo rumbo a Mendoza, donde el domingo enfrentará a Gimnasia por la sexta y anteúltima fecha de la Zona B de la Fase Campeonato. El encuentro se jugará desde las 18.10 horas en el estadio Víctor Legrotaglie y será arbitrado por Fabricio Llobet, quien estará acompañado por los asistentes José Viale y Juan Del Fueyo y el "cuarto árbitro" José Díaz. El Violeta llega a este compromiso luego de la victoria conseguida frente a San Martín en Tucumán el pasado domingo. Y ante el desgaste de ese largo viaje, el entrenador Felipe De la Riva deslizó la posibilidad de afrontar este nuevo largo viaje con un mix de titulares y suplentes para cuidar a los jugadores del esfuerzo que significa la combinación de largos recorridos y partidos intensos, a altas temperaturas. Sin embargo, el DT se terminaría inclinando por darle continuidad a la formación que obtuvo el primer triunfo de este Torneo de Transición, pensando en consolidar al equipo de cara a los playoffs que definirán el segundo ascenso. Igualmente, esto recién se confirmaría mañana, poco antes de que la delegación Violeta se suba al colectivo que partirá pasadas las 20.30 horas con destino a Mendoza. REPROGRAMADO Los 45 minutos que quedaron pendientes entre Sarmiento y Defensores de Belgrano de partido inconcluso de la tercera fecha de la Zona B se disputarán el miércoles 6 de enero desde las 17.10 horas en Junín. Se dividirán en un tiempo de 23 minutos y otro de 22 minutos. El resultado final de este cotejo será decisivo de cara a la última fecha. Incluso, hasta podría llegar a coronar a Atlético de Rafaela si es que es La Crema amplía su ventaja en esta sexta jornada de la Zona B que se disputará íntegramente el domingo.

VILLA DÁLMINE CERRÓ EL 2020 CON VICTORIA EN TUCUMÁN Y COMENZARÁ EL 2021 EN MENDOZA. FASE CAMPEONATO – FECHA 6 DOMINGO - 17.10 horas: Sarmiento vs Tigre / Rodrigo Rivero - 17.10 horas: Dep. Riestra vs San Martín (T) / Pablo Dóvalo - 17.10 horas: Atlanta vs Estudiantes (RC) / Emanuel Ejarque - 18.10 horas: Gimnasia (M) vs Villa Dálmine / Fabricio Llobet - 19.10 horas: Def. de Belgrano vs Atl. de Rafaela / Adrián Franklin - 21.10 horas: Temperley vs Deportivo Morón / Leandro Rey Hilfer LUNES - 17.10 horas: Agropecuario vs Ferro Carril Oeste / Pablo Echavarría - 19.10 horas: Estudiantes (BA) vs Platense / Diego Abal FASE REVÁLIDA – FECHA 6 SÁBADO - 21.00 horas: Mitre (SdE) vs Barracas Central / Jorge Broggi DOMINGO - 17.10 horas: Nueva Chicago vs Guillermo Brown / Juan Pafundi - 17.10 horas: Santamarina vs Almagro / Bruno Bocca - 17.10 horas: Brown (A) vs Gimnasia (J) / Julio Barraza - 17.10 horas: Chacarita vs All Boys / Ramiro López - 18.00 horas: San Martín (SJ) vs Belgrano / Ariel Penel - 18.00 horas: Alvarado vs Indep. Rivadavia / Nelson Sosa LUNES - 19.00 horas: Instituto vs Quilmes / Mariano González

Primera Nacional:

Villa Dálmine; Todo confirmado para la primera presentación del 2021

