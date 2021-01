El piloto de Zárate repitió el título en la Master Nacional de la Copa Rotax Buenos Aires. Gabriel De Lucca debió luchar hasta el final de la sexta carrera de la atípica temporada 2020 de la Copa Rotax Buenos Aires para retener el título de la categoría Master Nacional. Esa tercera victoria del año lo consagró y, así, el piloto de Zárate repitió esa sana costumbre de ganar campeonatos. Es que De Lucca no solo se confirmó como un piloto que siempre es protagonista en cada divisional en la que corre, sino que además va cerrando los campeonatos llevándose ese título de campeón que todos los pilotos desean, pero solo uno se lo queda. El zarateño está en un muy buen momento y volvió a poner de manifiesto que lo suyo no es casualidad. Arrancó este campeonato de la Copa Rotax Buenos Aires ganando y, así, asumió la punta del torneo hasta el final del mismo, como para no dejar dudas, más allá de los intentos hasta el final de Diego Vigliercio por destronarlo. Lo dicho: el campeonato está en buenos manos y la Master Nacional cuenta con un gran protagonista. Y nobleza obliga: el trabajo de su amigo y chasista, Sergio Capecce, fue intachable. "En un año tan complicado, este título es una motivación", señaló De Lucca tras consagrarse y repetir esa costumbre de ganar campeonatos.

CON UNA VICTORIA EN LA ÚLTIMA FINAL, DE LUCCA SELLÓ EL TÍTULO EN LA MASTER NACIONAL. Lacognata: Volvió a un viejo amor En el último evento de la Copa Rotax Buenos Aires de este 2020, Diego Lacognata dijo presente en la categoría Master Nacional que consagró a Gabriel De Lucca. El piloto ya había deslizado en una nota con el programa MotorSport que, al no seguir en el motocross por cuestiones personales, el karting era la alternativa para mantenerse en la alta competencia. Finalmente, eso se concretó en el último fin de semana de la Copa Rotax Buenos Aires, donde Lacognata decidió probar de cara a un futuro que, por ahora, es incierto, en relación a su continuidad en esta propuesta. Por ello, el resultado fue anecdótico. Campeón en el motocross, con una historia llena de triunfos y excelentes resultados, quizás ahora Lacognata comenzará otra etapa en su vida deportiva, volviendo a un viejo amor como lo fue el karting en su momento

