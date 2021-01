La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/ene/2021 Año Nuevo y festejos callejeros atomizados en Campana







A pesar de las prohibiciones, hubo pirotecnia explosiva y reuniones espontáneas en las calles. El primer bebé campanense del 2021 todavía se hace esperar. Los festejos de fin de año estuvieron atravesados por la mesura impuesta por la pandemia: al igual que en Navidad no fueron pocas las familias que decidieron abstenerse de armar extensas mesas para la cena, remitiéndose a festejar con su círculo primario y brindar de manera virtual con amigos y allegados. A pesar de las prohibiciones de público conocimiento hubo pirotecnia explosiva, pero lo cierto es que el grueso de las detonaciones comenzaron a mermar media hora después de iniciado el año nuevo. De hecho, hubo un solo ingreso en la Guardia del Hospital San José asociado a lesiones por pirotecnia: un joven de 17 años con quemaduras leves en sus manos. Y hablando de lesionados, se registraron 3 heridos de arma blanca y otros 3 con golpes de consideración, calculamos fruto de sendas discusiones potenciadas por el alcohol. Pasadas las 2 de la mañana, familias y sobre todo jóvenes, ganaron las calles en busca de los escasos muñecos a quemar. El centro dijo presente en el barrio del club Esso, donde también se pasó música hasta altas horas de la madrugada, y en Beruti y Capilla del Señor. Otro tanto pasó en el barrio Malvinas, San Cayetano, y Las Tablitas. Como era de esperarse, el "Corona Virus" fue el motivo de inspiración más repetido entre los pirómanos vernáculos quienes no se abstuvieron de la tradicional costumbre de despedir el año. Anoche, al cierre de nuestra edición, no había novedades sobre el primer bebé campanense del 2021, así que por unas horas más, se extendió el reinado de Delfina, quien nació el Hospital Municipal el 1 de enero del 2020 por la tarde, con un peso de 3,875 kg.

Tanto los bailes callejeros como los muñecos estuvieron a la orden del día durante las primeras horas de 2021. esta vez, a pesar de la pandemia, la tradición le ganó a la prohibición.





Capilla del Señor y Beruti, fue otro sitio donde la tradición del muñeco se mantuvo a pesar de la pandemia. El motivo fue un homenaje al "diez".





Melo y Puerto Argentino, una de tantas esquinas donde los jóvenes decidieron festejar. en este caso el baile callejero siguió hasta pasadas las 8 de la mañana en absoluta tranquilidad y alegría.





El "Corona Virus" fue el muñeco más elegido para despedir el año.





Melo y Puerto Argentino, una de tantas esquinas donde los jóvenes decidieron festejar. en este caso el baile callejero siguió hasta pasadas las 8 de la mañana en absoluta tranquilidad y alegría.

#PorSiTeLoPerdiste VIDEO ️ fuegos artificiales sobre #Campana. Tras el anuncio de pirotecnia cero, se redujo las tradicionales explosiones de medianoche para despedir el año. Igualmente pudieron verse numerosos fuegos artificiales en una toma enfocando hacia el centro. pic.twitter.com/9V7uUBcty3 — Daniel Trila (@dantrila) January 1, 2021 #Dato Bomberos de #Campana Cuartel 37 de guardia en año nuevo al pie del cañon pic.twitter.com/P1fBznEQqH — Daniel Trila (@dantrila) January 1, 2021

Año Nuevo y festejos callejeros atomizados en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar