La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/ene/2021 Campana arrancó el año con 43 nuevos casos de Covid-19







Esos fueron los casos informados este viernes, entre los que se incluirían los detectados el jueves, día en el que no se difundió el parte oficial. No hubo nuevos fallecimientos. La ciudad arrancó el 2021 con la noticia de que otros 43 vecinos se han contagiado de coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, ya son 4.308 los casos de COVID-19 registrados en el distrito. De esa cantidad, 231 representan vecinos que todavía cursan la enfermedad, mientras que ya recibieron su alta médica 3.961 personas. En tanto, la cifra de fallecimientos se mantuvo estable en 117. Las últimas dos muertes notificadas ocurrieron el miércoles: las fallecidas fueron dos vecinas de 31 y 57 años. El de ayer fue el peor arranque de mes en cuento a contagios nuevos desde septiembre, en cuyo primer día se había informado 67 contagios. Por su parte el 1º de octubre fueron 24; el 1º de noviembre, 20; y 22 el mismo día pero de diciembre. El resto de los distritos de la región si compartieron el parte epidemiológico el día 31, actualizando los datos también el día posterior. Zárate informó 22 contagios el jueves y otros 6 el viernes. Entre ambas jornadas recibieron el alta médica 25 personas. Además, fallecieron dos: una de 54 años internada en el Hospital Provincial Virgen del Carmen y otra de 70 notificada por un clínica privada. El partido vecino reúne 374 casos activos, 3.308 recuperados y 129 fallecimientos, que hacen un total de 3.811 infecciones desde que arrancó la pandemia. Por su parte, Exaltación de la Cruz anunció solo dos nuevos casos de coronavirus en las últimas 48 horas, ambos con el parte del jueves, junto con la recuperación satisfactoria de 11 vecinos. Así, el partido posee 56 casos aun activos, 1.039 habitantes curados y 26 fallecidos. Fueron 1.121 los contagios registrados hasta hoy. En Escobar fueron notificados 55 contagios nuevos el jueves y otros 31 el viernes. La cantidad de activos en ese distrito escaló así a los 1.242. En tanto, los recuperados se elevaron a 8.620 tras que se informaran 60 recuperados. Tres fueron los fallecidos en el partido de la flor en las últimas 48 horas, dos el jueves y uno el viernes. Por eso la cantidad de muertes subió a 269. La pandemia alcanzó a 10.131 habitantes por ahora. Finalmente, Pilar consolida su posición como el distrito con más casos activos: tiene 1.274 luego que el jueves se notificaran 132 el 31 y 38 el 1. Los recuperados ahora son 13.591, ya que entre jueves y viernes se informaron 154 pacientes curados y un paciente nuevo fallecido, lo que sitúa en 319 la cantidad de decesos. Pilar acumula 15.184 casos totales de coronavirus. Las autoridades federales no informaron la evolución de la pandemia a nivel nacional, debido al asueto administrativo dispuesto por Presidencia. La Provincia si actualizó su parte: entre jueves y viernes se notificaron 6.210 casos nuevos de COVID-19.







