Nueva edición de "Espacio Judicial"

Con la aceleración de la digitalización de la justicia como hilo conductor, se publicó la tercera edición de la revista virtual del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Zárate Campana.

"La oralidad plena, las medidas alternativas de resolución de conflictos, los juicios por jurados, van en el mismo sentido, que es que no nos apropiamos de los problemas de la sociedad sino que los trabajamos en conjunto. Las víctimas no son proveedores de materia prima en crudo para que los Ministerios Públicos actúen, no nos adueñamos de los problemas, sino que ponemos a la sociedad a trabajar sus propios problemas y eso nos generaba un crédito reputacional: sospechás menos cuando estás viendo y también mejora el control. No sólo sobre las y los Fiscales, Defensores y la Magistratura en general, sino también sobre las y los abogados: el ciudadano está viendo a su abogado actuar y está viendo lo que los demás dicen de ese que está sucediendo. Es eso lo que se pierde parcial pero significa-tivamente en la virtualidad. En algunos casos más, en algunos casos menos. La virtualidad no se da en un espacio homogéneo: hay problemas de conectividad, etcétera, hay un trasfondo de indeterminación en esa escena. No sabemos si se va a cortar, si va a pasar algo… ¿Qué pasa por ejemplo en una situación de abuso? Uno no puede decirle a la víctima: "Bueno, cuénteme todo de vuelta porque se quedó tildado….Todo eso horrible que Ud. acaba de relatar, que la puso al borde del llanto, que la alteró, necesito que me lo cuente de nuevo, porque no se escuchó" Nosotros no podemos hacer eso, revictimizar no forma parte de las cuestiones que pueden hacer los poderes judiciales", reflexiona el multidiplomado y Vocero del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Kevin Kemann, en una extensa y jugosa entrevista publicada en el último número de Espacio Judicial publicado ayer.

La revista digital del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Zárate Campana también incluye notas firmadas por Florencia Idoyaga, Secretaria de la Fiscalía de Escobar; Ana Laura Téliz, Secretaria del Juzgado de. Garantías N° 3; Juan Bautista Cagnoni, Auxiliar Letrado del Juzgado de Familia Zárate; y Mariana L. Lirusso, titular del Juzgado Laboral 3 de Campana.

También incluye un suplemento turístico dedicado a las cuatro localidades que conforman nuestro Departamento Judicial, y una colección de reflexiones sobre el año que termina a cargo de diferentes magistrados y funcionarios: "En este 2020 "pandémico" que culmina, donde se ha precipitado la llegada del expediente digital, y la utilización diaria e inevitable de palabras como "token, notificaciones electrónicas, firma digital, conectividad", deseo que el próximo año -con la ayuda de esta nueva tecnología- tengamos una real era de despapelización y agilización de nuestra tan amada labor en la Justicia", escribió Nadia Manoileff, Secretaria Unidad Fiscal de Investigación y Juicio Nro. 2 de Sarmiento y 9 de julio.