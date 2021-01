La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/ene/2021 Opinión:

Al festejar la finalización de un año catastrófico para la mayoría de los habitantes de nuestro planeta y por lo tanto también para los argentinos expresamos nuestros deseos de que este 2021 que recién comienza sea por lo menos un poco mejor especialmente para quienes lo están pasando verdaderamente mal. Sin embargo la experiencia nos ha enseñado que en la mayoría de los casos nuestros deseos se hacen añicos al chocar con la realidad que no se da por enterada que llegó un nuevo año y no resigna fácilmente su permanente intención de seguir esencialmente igual y si puede peor. Vemos como los sectores concentrados de la economía no sólo no han sufrido los efectos económicos de la pandemia sino que la han utilizado para acrecentar aun más sus enormes ganancias a costa del empobrecimiento del resto de la población. El poder judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se empeña en seguir aumentando las desigualdades pretendiendo que para poder ingresar a la educación pública haya que tener certificado de pobre. Es realmente alarmante que en lugar de ordenar que el distrito más rico de la Argentina invierta lo necesario para garantizar vacantes en las escuelas públicas mande a parte de la clase media a que pague por la escolarización de sus hijos. A contramano de lo que decía Mauricio Macri la clase media estará condenada a caer en la escuela privada sin poder acceder a una educación democrática y de calidad. Las maldiciones que exclamaría Don Sarmiento si se enterara de los desaguisados de esta derecha que no quiere invertir en educación pública lo que puede usar para arreglar plazas. Esperemos que esta aberración no se extienda a otras provincias o municipios gobernados por la alianza Juntos por el Cambio. Debemos ser conscientes de que nos deberemos enfrentar a contrincantes muy poderosos cuyos intereses no sólo son diferentes a los de la mayoría sino que son antagónicos y además no están dispuestos a resignar aunque sea en parte los privilegios que hoy gozan. Hace unos días tuvimos un ejemplo que nos muestra con quienes deberemos lidiar. Las condiciones abusivas que nos quiere imponer el laboratorio Pfizer para vendernos las vacunas distan mucho de lo acordado cuando necesitaron del estado argentino para probarla y poder completar la fase 3. Las grandes empresas sólo respetan los acuerdos siempre y cuando signifiquen que el estado se someta a sus intereses. Lejos de desanimarnos por todo lo que vamos a tener que modificar y de lo poderoso que son quienes van a hacer hasta lo indecible para oponerse a los cambios necesarios debemos entender que la pelea es siempre colectiva y la realidad es una construcción social que nos involucra. Debemos tomar real consciencia que somos mayoría y en toda sociedad democrática es esa mayoría quien gobierna aunque lo haga por medio de sus representantes quienes deben cumplir los mandatos populares. En esta semana las mujeres nos han dado un aleccionador ejemplo de perseverante lucha. Lejos de amedrentarse por la derrota sufrida hace dos años continuaron tozudamente juntando voluntades hasta lograr una ley que evita la clandestinidad de tantos abortos que para los sectores con menos recursos significan en muchos casos muertes evitables. No olvidemos que se trata de un derecho y no una obligación. La historia de la humanidad nos muestra que cuando los pueblos se deciden a escribir su historia son imparables y capaces de superar cualquier obstáculo que se les opongan. Pese a que la prensa canalla continúa con su campaña de desaliento con mentiras que se desmoronan ante los hechos que les son esquivos debemos vacunarnos con la vacuna que nos toque porque son todas confiables y resulta primordial derrotar a la pandemia porque lo primero es lo primero. Si no logramos parar la segunda ola de la pandemia vacunándonos y extremando los cuidados el 2021 será una copia del 2020. Que en este año que recién comienza estemos unidos y no dominados.

