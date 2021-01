La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/ene/2021 Efemérides del día de la fecha, 2 de Enero







DÍA INTERNACIONAL DEL POLICÍA El hecho que impulsó esta efeméride se remonta al año 1927 cuando policías y presos se enfrentaron en el antiguo Penal de Andonegui de Tampico (México). En aquella jornada muchos uniformados murieron por lo que, al año siguiente, Don Manuel Vázquez G., Gendarme Nº 12 de la Inspección de Policía de Tampico y sobreviviente de la tragedia, le pidió a las autoridades que establezcan una fecha para homenajear a sus compañeros fallecidos. En el año 1932 se empezó a celebrar en México y, más adelante, se extendió en todo Latinoamérica con el propósito de honrar a los policías por su dedicación y esfuerzo diario para garantizar la seguridad de las ciudades; asimismo, se remarca el altruismo y la vocación de elegir ser policía. "MOSTAZA" MERLO ES ELEGIDO DIRECTOR TÉCNICO DE RACING En lo más bajo de la tabla de posiciones y al borde del descenso, Racing cerró el Apertura 2000 con una de las peores actuaciones de su historia. En ese entonces, el equipo de Avellaneda ganó un partido, empató 8 y perdió 10. "La Academia" necesitaba un nuevo director técnico que le diera precisión y eficacia en el campo de juego por lo que rápidamente se empezaron a barajar nombres de los posibles entrenadores. Finalmente, el elegido fue Reinaldo Merlo que aceptó el desafío y le prometió a la hinchada dar lo mejor de sí para el equipo: "no vamos a crear falsas expectativas, intentaremos ir de menor a mayor y hacer una buena campaña. Buscaremos un equipo que presione en todos los sectores del campo y, por sobre todas las cosas, trate bien la pelota, juegue bien, sea agresivo y salga a ganar." El conjunto de Merlo quedó en el corazón de los hinchas por haber puesto fin a tres décadas sin títulos al coronarse campeón del Apertura 2001. Contrario al torneo anterior, "La Academia" ganó 12 partidos, empató 6 y perdió 1. Durante el torneo, "Mostaza" manifestó: "vamos a salir campeones. Tengo ganas de decirlo hoy porque tengo la seguridad. Creo a muerte en los jugadores." Con el Estadio Presidente Perón y el Estadio José Amalfitani lleno de fanáticos, el equipo de Avellaneda empató ante Vélez Sarsfield y gritó campeón: "este equipo fue muy criticado. Pero los jugadores, con humildad, hicieron una gran campaña. Racing es un legítimo campeón" expresó Merlo. "TIK TOK" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2010, el sencillo "Tik Tok" de Kesha destronaba a "Firework" de Katy Perry del puesto número 1 del "Billboard hot 100." Perteneciente al álbum "Animal" (2010) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Benny Blanco y Dr. Luke, la canción representa su estilo de vida y habla acerca de no dejar que nada te deprima: "somos todos jóvenes y quebrados y eso no importa. Podemos encontrar ropa en la calle, salir, vernos fantásticos y romperla. Si no tenemos un auto, eso no nos detiene, porque tomaremos el autobús. Es simplemente sobre no dejar que nada te deprima" manifestó Kesha.

