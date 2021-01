La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/ene/2021 Rincón del Tango:

Hoy; Leopoldo Federico

Por Raúl Berra











Raúl Berra

Nombre real: Federico, Leopoldo - Bandoneonista, director y compositor (12 de Enero de 1927- 28 de Diciembre de 2014) Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina. Leopoldo es un lujo que merece estar en la galería de los más grandes bandoneones del tango junto a Pedro Maffia, Pedro Laurenz, Ciriaco Ortiz y Troilo. Su sensibilidad interpretativa y su obra como compositor lo distingue entre los músicos de su generación. Ha sido uno de los más grandes y talentosos intérpretes, con la humildad propia de los virtuosos tanto en la música como en la vida. Aprendió armonía con Félix Lipesker y Carlos Marcucci y siguió estudiando con Francisco Requena y grabó algunos tangos con la orquesta de Juan Carlos Cobián, allá por el 44. También tuvo un paso fugaz por las orquestas de Alfredo Gobbi y Víctor D´Amario y en 1946 integra la orquesta de Osmar Maderna como primer bandoneón. Al año siguiente, Alberto Marino forma su orquesta con la dirección del violinista Emilio Balcarce y lo invita a integrarse a la fila de bandoneones. En esos años con un único trabajo no alcanzaba y esto obliga a Leopoldo alternar con otras orquestas, Mariano Mores, Héctor Stamponi y alguna más. Su breve pero provechoso paso por la orquesta de Carlos Di Sarli lo marcó para toda la vida. Y su peregrinaje por las formaciones de Osvaldo Manzi, Lucio Demare y Horacio Salgán hasta llegar a su primera experiencia como titular junto a su amigo el pianista Atilio Stampone. Corría el año 1952 y el cabaret Tibidabo y Radio Belgrano se llenaban de su música. El rubro Stampone-Federico contaba con los arreglos de Argentino Galván y las voces del legendario Antonio Rodríguez Lesende y Carlos Fabri. Llegan al disco ese mismo año para el sello TK con dos registros "Tierrita" y "Criolla linda". La década del 50 todavía le tenía preparadas algunas sorpresas. Es convocado en 1955 por Astor Piazzolla para reemplazar a Roberto Pansera en su mítico Octeto Buenos Aires con el que registra memorables versiones de obras antológicas del género; luego, en 1959, graba su primer disco 78 rpm dirigiendo su propia orquesta y a fines de ese año, pese a su bien ganado prestigio y su cada vez más sólida carrera, se vincula con Julio Sosa en su nueva condición de solista y deja todo para acompañarlo. Lejos de generar un retroceso en su vida artística, la relación con Sosa lo ubica en el primer plano del espectáculo tanguero y él lo siente de ese modo cuando afirma que nunca tuvo tanta responsabilidad, tanto trabajo y tanto éxito. Grabaron 64 temas para el sello CBS Columbia. Los dos primeros: la canción "El rosal de los cerros" y el tango "Madame Ivonne" el 8 de noviembre de 1962. Los dos últimos: "Siga el corso" y "Milonga del novecientos" el 18 de noviembre de 1964. Es indudable que el cantor uruguayo le debe mucho a este gran músico que además de darle un marco musical de excelencia, lo llevó a abordar temáticas hasta ese momento no explotadas por "El varón del tango". Así aparecieron temas románticos como "Nunca tuvo novio", "El último café" o el recordado registro de "Que falta que me hacés", uno de los más grandes éxitos del binomio. Resulta muy extenso el detalle de su carrera profesional después de esta etapa, cuyo fin fuera provocado por la intempestiva muerte del cantor, pero no podemos soslayar su asociación con el guitarrista Roberto Grela en el Cuarteto San Telmo, una especie de rememoración del legendario cuarteto Troilo-Grela, pero con estilo propio. De esta unión surgieron inolvidables registros fonográficos: "Amurado", "A la Guardia Nueva", "El africano", "El Pollo Ricardo", "A San Telmo" y la excelente versión de "Danzarín", entre otros. Por su orquesta pasaron las voces de Carlos Gari, Roberto Ayala, Laura Esquivel, Aldo Fabré, Mariano Leyes, Carlos Alcorta y como cantantes invitados Yoichi Suigawara de Japón y Eino Gron de Finlandia. Su obra autoral es magnífica, con temas que me conmueven infinitamente como su "Bandola zurdo" o "Capricho otoñal" y otros que ya son clásicos como "Cabulero" que Piazzolla rebautizó "Neotango" y "Sentimental y canyengue" grabado por las orquestas de Horacio Salgán y Osvaldo Pugliese, nada menos. También podemos mencionar: "Pájaro cantor", "Retrato de Julio Ahumada", "Milonguero de hoy", "A Héctor María Artola", "Minguito Tinguitella" con Roberto Grela, "El Polaco", "Preludio nochero", "Alma de tango", "Siempre Buenos Aires", "Diagonal gris" y "Cautivante" entre más de 50 composiciones. Fue un hombre viajado, que tuvo permanentes invitaciones para tocar en todas partes. En Japón estuvo en los años 1976, 1985 y 1991, en Francia, en 1980, en Finlandia en 1990 y anduvo por Sudamérica actuando en Brasil en 1986, en Chile, en 1971 y en 1991, también en Colombia en 1983 y en cientos de escenarios de todo el mundo. Que más decir de este magnífico artista que representa el mejor tango de siempre y que une a sus dotes musicales una notable calidad humana. Simplemente recordarlo y que estamos muy agradecidos por darnos tanta música y tanta belleza. Datos extraídos de Todo Tango.

Leopoldo Federico



Rincón del Tango:

Hoy; Leopoldo Federico

Por Raúl Berra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar